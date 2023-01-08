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Дитина має спати тільки так! Комаровський зробив важливе застереження

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Неділя 08 січня 2023 07:02
Дитина має спати тільки так! Комаровський зробив важливе застереження Доктор Комаровський (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Правильний сон дитини першого року життя вкрай важливий, адже через специфіку розвитку малюка - це питання його безпеки.

Про це відомий педіатр Євген Комаровський розповів на своїй сторінці в Instagram.

Як має спати дитина

За словами Комаровського, дитина першого року життя має спати лише на спині. Не на животі, не на боку, а тільки на спині!

Чому це так важливо?

За статистикою, сон на спині зменшує ймовірність синдрому раптової смерті немовляти (СРСН).

СРСН - це явище, на жаль зовсім не рідке. Здорова дитина помирає уві сні, і на розтині жодних ознак хвороби виявити не вдається.

Донині медична наука не в стані однозначно відповісти, чому так відбувається. Першопричина - зупинка дихання, а чому воно зупиняється - незрозуміло.

Але є фактори, які підвищують ймовірність розвитку синдрому, проте його механізми зовсім незрозумілі.

Які фактори збільшують ризик?

Окрім тих факторів, на які можна вплинути, в тому числі і правильне положення під час сну, є фактори, на які вплинути неможливо:

  • Стать - частіше це хлопчики.
  • Вік - частіше 2-4 місяці.
  • Пора року - частіше взимку.
  • Дитина з двійні.
  • Недоношеність.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський назвав "злочинні" помилки при лікуванні дітей антибіотиками.

Також педіатр розніс популярний метод лікування застуди.

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Євген Комаровський Доктор Комаровский