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Чому іноді ми всі відчуваємо почуття самотності

Вівторок 16 січня 2024 21:26
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Чому іноді ми всі відчуваємо почуття самотності Чому ми відчуваємо почуття самотності (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Відчуття самотності іноді може виникати зненацька і ми навіть не здогадуємось про причини та шукаємо проблеми в собі, а насправді це можуть бути дрібниці.

Про те, чому ми можемо відчувати самотність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-портал Психологічна допомога.

Чому ми час від часу відчуваємо почуття самотності

Насправді причин для відчуття самотності може бути багато, у когось вони дійсно серйозні та змістовні, а деякі люди відчувають це почуття через дрібниці або прості зміни у житті, які є неминучими, наприклад:

  • переїзд
  • втрата коханої людини/розлучення
  • зміна роботи/вступ до університету/
  • вихід на пенсію
  • зміна соціального статусу, батьківства
  • зміна оточення, відмінності (релігійні, національні тощо)
  • проблеми з психічним здоров'ям

Чому іноді ми всі відчуваємо почуття самотності

Чому ми відчуваємо почуття самотності (фото: Freepik)

Як можна впоратися із почуттям самотності

Дізнайтеся більше про те, як почуватися комфортно у власній компанії: що вам подобається, як ви любите проводити час тощо.

Спробуйте поспілкуватися з близьким оточенням, де ви зможете відкритися тим, кому довіряєте, отримати підтримку.

Створюйте нові зв'язки, Намагайтеся не порівнювати своє соціальне життя з іншими.

Піклуйтеся про себе, не забувайте про здоровий сон, правильне харчування і фізичну активність.

Станьте волонтером: допомагайте в притулку, відвідуйте плетіння сіток або виготовлення окопних свічок - долучайтеся до спільної справи.

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