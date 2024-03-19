Почему пуговицы на мужских рубашках пришивают на правой стороне, а на женских - на левой

Наверняка, вы не раз задумывались, почему на женских и мужских рубашках пуговицы пришивают по разные стороны? А появилась эта традиция не случайно и этому есть логическое объяснение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFLScience .

Почему пуговицы на мужской одежде пришивают справа

Одна из основных теорий утверждает, что на мужскую одежду пришивали пуговицы с правой стороны на случай, если мужчины попадали в бой на шпагах или мечах и им нужно было быстро вытащить оружие из-под одежды.

"Шпагу мужчины всегда носили на левом боку, чтобы ее можно было выхватить правой рукой. Если пиджак застегивается справа налево, рукоятка меча, скорее всего, застрянет в одежде, поэтому мужчины нуждались в одежде, которая застегивалась слева направо. Как признак мужского образа жизни, эта традиция затем распространилась на другие предметы мужской одежды", - объяснил исследователь Пол Кирс.

В современном мире такое правило пришивания пуговиц больше дань традиции, которая утратила практическое значение.

Почему пуговицы на женской одежде пришивают слева

А вот относительно того, почему на женской одежде пуговицы располагают на противоположной стороне, единой теории нет.

Некоторые ученые предполагают, что пуговицы размещались на левой стороне женской одежды, чтобы горничным было легче одевать их.

"Когда пуговицы были изобретены в ХІІІ веке, они, как и большинство новых технологий, были очень дорогими. Богатые женщины того времени одевались не сами - их одевала прислуга. Поскольку большинство людей были правшами, это облегчало процесс застегивания одежды на другом человеке", - объясняет основательница бренда женских блузок Мелани М. Мур.

Вероятно, это стало признаком богатства: наличие пуговиц на "неправильной" стороне, чтобы показать, что вы слишком богаты, чтобы одеваться самостоятельно.

Другая теория гласит, что женские рубашки застегиваются слева, поскольку состоятельные женщины, как правило, ездили верхом на боковом седле, а размещение пуговиц на противоположной стороне предотвращало проникновение холодного воздуха внутрь рубашек.

Почему эта традиция до сих пор осталась

Непонятно, почему эта традиция осталась, поскольку мужчины перестали биться на шпагах, а состоятельные женщины перестали ездить верхом в боковых седлах и стали одеваться самостоятельно. Однако эту традицию частично могут объяснить производственные процессы.

"В ХІХ веке пуговицы стали больше использоваться в повседневной женской одежде благодаря прогрессу в швейных технологиях. Разница в размещении пуговиц на мужской и женской одежде, по сути, является пережитком XIII века, который никогда не менялся. Дизайнеры создают новые образы на основе старых образцов", - объясняет дизайнер Натали Хикс.

Еще одно объяснение, почему до сих пор есть эта традиция, что в 1880-х годах стало модно, чтобы женская одежда была похожа на мужскую. Однако во многих странах было запрещено женщинам одеваться как мужчины. А разница в застегивании пуговиц на одежде служила своеобразным подтверждением, что это все-таки женская одежда, а не мужская.