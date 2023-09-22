Чому в градуснику розділяється ртуть та як його "врятувати"

Чому так стається

За словами фармацевта, така проблема може виникнути, якщо коли градусник вдаряється об щось. Зовні він залишається цілий, але між стрічкою ртуті з'являється невеликий пробіл.

У такій ситуації градусник викидати не потрібно, адже його ще можна врятувати.

Необхідно взяти градусник та підставити його кінчик під теплу воду з крана. В результаті температура стане, наприклад 40 і ртуть з'єднується. Далі можна звичайним чином збити градусник і користуватись ним далі.

Важливо, що температура води повинна бути не більше 40 градусів, інакше є ризик зламати градусник остаточно.

Необхідно знати, що іноді після такого поділу ртуті градусник починає показувати неправильні показники. Тому варто після цього виміряти температуру і перевірити показання. Якщо помітили, що градусник почав показувати неправильні дані, краще його утилізувати і купити новий.

Як діяти, якщо розбився градусник

Якщо вже так сталось, що ви розбили ртутний градусник, то потрібно знати, що робити. Дотримуйтесь таких порад:

виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу, дітей, інвалідів та літніх людей

максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть усі двері

захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою

збирайте ртуть спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку

вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води)

зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було з'єднання з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб

утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-20°C

До того ж у такій ситуації варто уникати деяких помилок. Серед них: