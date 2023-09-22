UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому в градуснику розділяється ртуть та як його "врятувати"

Що робити, коли у градуснику розділилась ртуть (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи можна помітити, що між ртуттю в градуснику з'явилися порожні проміжки. Варто знати, що до цього призводить та як виправити ситуацію і зберегти градусник.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост фармацевта Анни Тарасенко у TikTok

Чому так стається

За словами фармацевта, така проблема може виникнути, якщо коли градусник вдаряється об щось. Зовні він залишається цілий, але між стрічкою ртуті з'являється невеликий пробіл.

У такій ситуації градусник викидати не потрібно, адже його ще можна врятувати.

Необхідно взяти градусник та підставити його кінчик під теплу воду з крана. В результаті температура стане, наприклад 40 і ртуть з'єднується. Далі можна звичайним чином збити градусник і користуватись ним далі.

Важливо, що температура води повинна бути не більше 40 градусів, інакше є ризик зламати градусник остаточно. 

Необхідно знати, що іноді після такого поділу ртуті градусник починає показувати неправильні показники. Тому варто після цього виміряти температуру і перевірити показання. Якщо помітили, що градусник почав показувати неправильні дані, краще його утилізувати і купити новий.

Як діяти, якщо розбився градусник

Якщо вже так сталось, що ви розбили ртутний градусник, то потрібно знати, що робити. Дотримуйтесь таких порад:

  • виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу, дітей, інвалідів та літніх людей
  • максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть усі двері
  • захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою
  • збирайте ртуть спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку
  • вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води)
  • зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було з'єднання з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб
  • утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-20°C 

До того ж у такій ситуації варто уникати деяких помилок. Серед них:

  • не пилососьте ртуть та не використовуйте віник. Так вона розпадеться на менші частинки і потрапить у повітря
  • не виливайте ртуть у водостік. Вона може потрапити у сантехніку та пошкодити її
  • не залишайтеся у тому ж одязі, який ви носили під час інциденту. На ній можуть залишатися частки ртуті
@anna.tarasenko_ nst: anna.tarasenko_ #термометр #градусник #ртуть #лікування оригінальний звук - Анна Фармацевт

Раніше ми повідомляли, куди здати старий ртутний градусник, аби не нашкодити собі і довкіллю.

Також читайте, чи можна приймати душ при високій температурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікаріздоровя