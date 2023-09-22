Чому в градуснику розділяється ртуть та як його "врятувати"

Інколи можна помітити, що між ртуттю в градуснику з'явилися порожні проміжки. Варто знати, що до цього призводить та як виправити ситуацію і зберегти градусник.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост фармацевта Анни Тарасенко у TikTok
За словами фармацевта, така проблема може виникнути, якщо коли градусник вдаряється об щось. Зовні він залишається цілий, але між стрічкою ртуті з'являється невеликий пробіл.
У такій ситуації градусник викидати не потрібно, адже його ще можна врятувати.
Необхідно взяти градусник та підставити його кінчик під теплу воду з крана. В результаті температура стане, наприклад 40 і ртуть з'єднується. Далі можна звичайним чином збити градусник і користуватись ним далі.
Важливо, що температура води повинна бути не більше 40 градусів, інакше є ризик зламати градусник остаточно.
Необхідно знати, що іноді після такого поділу ртуті градусник починає показувати неправильні показники. Тому варто після цього виміряти температуру і перевірити показання. Якщо помітили, що градусник почав показувати неправильні дані, краще його утилізувати і купити новий.
Якщо вже так сталось, що ви розбили ртутний градусник, то потрібно знати, що робити. Дотримуйтесь таких порад:
До того ж у такій ситуації варто уникати деяких помилок. Серед них:
@anna.tarasenko_ nst: anna.tarasenko_ #термометр #градусник #ртуть #лікування оригінальний звук - Анна Фармацевт
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