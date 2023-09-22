Почему в градуснике разделяется ртуть и как его "спасти"

Почему так происходит

По словам фармацевта, такая проблема может возникнуть, если градусник ударяется о что-то. Внешне он остается целым, но между лентой ртути появляется небольшой пробел.

В такой ситуации градусник выбрасывать не нужно, ведь его можно спасти.

Необходимо взять градусник и подставить кончик под теплую воду из крана. В результате температура станет, например, 40 и ртуть соединяется. Далее можно обычным образом сбить градусник и пользоваться им дальше.

Важно, что температура воды должна быть не более 40 градусов, иначе есть риск сломать градусник до конца.

Необходимо знать, что иногда после такого разделения ртути градусник начинает показывать неверные показатели. Поэтому следует измерить температуру и проверить показания. Если заметили, что градусник стал показывать неправильные данные, лучше его утилизировать и купить новый.

Как действовать, если разбился градусник

Если уж так случилось, что вы разбили ртутный градусник, нужно знать, что делать. Следуйте следующим советам:

выведите из помещения всех людей, в первую очередь детей, инвалидов и пожилых людей

максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери

защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой

собирайте ртуть спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в банку

вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды)

закройте помещение после обработки так, чтобы не было соединения с другими помещениями и проветривайте в течение трех суток

удерживайте в помещении по возможности температуру не выше 18-20°C

К тому же в такой ситуации следует избегать некоторых ошибок. Среди них: