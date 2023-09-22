Почему в градуснике разделяется ртуть и как его "спасти"

Иногда можно заметить, что между ртутью в градуснике появились пустые промежутки. Следует знать, что к этому приводит и как исправить ситуацию и сохранить градусник.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост фармацевта Анны Тарасенко в TikTok.
По словам фармацевта, такая проблема может возникнуть, если градусник ударяется о что-то. Внешне он остается целым, но между лентой ртути появляется небольшой пробел.
В такой ситуации градусник выбрасывать не нужно, ведь его можно спасти.
Необходимо взять градусник и подставить кончик под теплую воду из крана. В результате температура станет, например, 40 и ртуть соединяется. Далее можно обычным образом сбить градусник и пользоваться им дальше.
Важно, что температура воды должна быть не более 40 градусов, иначе есть риск сломать градусник до конца.
Необходимо знать, что иногда после такого разделения ртути градусник начинает показывать неверные показатели. Поэтому следует измерить температуру и проверить показания. Если заметили, что градусник стал показывать неправильные данные, лучше его утилизировать и купить новый.
Если уж так случилось, что вы разбили ртутный градусник, нужно знать, что делать. Следуйте следующим советам:
К тому же в такой ситуации следует избегать некоторых ошибок. Среди них:
@anna.tarasenko_ nst: anna.tarasenko_ #термометр #градусник #ртуть #лечение оригинальный звук - Анна Фармацевт
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