Чому говорять "крайній", а не "останній"? Як насправді правильно казати українською

Що насправді означає"крайній"

Словник подає три значення цього слова. Перше - той, який міститься скраю, на межі, тобто "кінцевий". Друге значення - якого далі не можна зволікати, переносити, тобто він є "останній". Наприклад, "крайня пора".

Третє значення - який досяг найвищого ступеня, найвищий, надмірний, граничний. Наприклад, "крайні злидні", "на крайній випадок", "у крайньому разі".

Що означає "останній"

Цей же словник подає 9 значень слова "останні". Перше - той, який закінчує собою ряд однорідних предметів. Друге значення - єдиний, який зберігся. Третє - вирішальний, остаточний. Четверте - найближчий до моменту повідомлення, попередній.

П'яте - крайній, найвищий ступінь. Шосте - який щойно з'явився, найсучасніший, найновіший. Сьоме - найгірший серед інших, поганий. Восьме - щойно згаданий, сказаний. Дев'яте - вживається у множинні у значенні - всі крім названого, інші, решта.

Чому говорять "крайній", а не "останній"

Серед пілотів є традиція говорити "крайній політ, а не останній", аби не зурочити і він дійсно не став останнім. Подібна традиція з'явилась і серед військових, вона стала особливо поширеною після початку повномасштабного вторгнення. Це своєрідний забобон, що будь-яка дія може стати останньою, тому у мовленні військові віддають перевагу слову "крайній". Цю традицію підхопили і цивільні.

Хто "крайній" чи "останній"?

Відомий мовознавець Олександр Авраменко заявляє, що вираз "хто крайній" є неправильною формою запитання. Правильно говорити "хто останній у черзі".

"Багато людей уникають слова "останній" через те, що одне з його значень має такий негативний відтінок - нікчемний, найгірший серед інших, поганий. Але дарма. Бо головне значення слова "останній" - той, що закінчує собою ряд предметів, явищ, дій. А ось "крайній" - це той, що скраю, з краєчку", - пояснює Авраменко.

Такої ж думки дотримується вчитель Оксана Хомич.