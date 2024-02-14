Почему говорят "крайний", а не "последний"? Как на самом деле правильно

Что на самом деле означает "крайний"

Словарь представляет три значения этого слова. Первое - тот, который содержится с краю, на границе, то есть "конечный". Второе значение - которого дальше нельзя медлить, переносить, то есть он есть "последний". Например, "крайняя пора".

Третье значение - достигший высшей степени, высочайший, чрезмерный, предельный. Например, "крайняя нищета", "на крайний случай", "в крайнем случае".

Что означает "последний"

Этот же словарь представляет 9 значений слова "последние". Первое - тот, который заканчивает собой ряд однородных предметов. Второе значение - единственный, сохранившийся. Третье - решающий, окончательный. Четвертый - самый близкий к моменту сообщения, предыдущий.

Пятое - крайняя, высокая степень. Шестое - только что появившийся, самый современный, самый новый. Седьмое - самый плохой среди других, плохой. Восьмое - только что упомянутый, сказанный. Девятое - употребляется во множественном смысле - все кроме названного, другие, остальные.

Почему говорят "крайний", а не "последний"

Среди пилотов есть традиция говорить "крайний полет, а не последний", чтобы не сглазить и он действительно не стал последним. Подобная традиция появилась и среди военных, она стала особенно распространена после начала полномасштабного вторжения. Это своеобразный предрассудок, что любое действие может стать последним, поэтому в речи военные предпочитают слово "крайний". Эту традицию подхватили и гражданские.

Кто "крайний" или "последний"?

Известный филолог Александр Авраменко заявляет, что выражение "кто крайний" является неправильной формой вопроса. Правильно говорить "кто последний в очереди".

"Многие люди избегают слова "последний" из-за того, что одно из его значений имеет такой отрицательный оттенок - ничтожный, худший среди других, плохой. Но зря. Потому, что главное значение слова "последний" - тот, что заканчивает собой ряд предметов, явлений, действий. А вот "крайний" - это тот, что с краю, из краешка", - объясняет Авраменко.

Такого же мнения придерживается учитель Оксана Хомич.