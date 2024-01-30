В чому головний феномен кінострічки "Бідолашні створіння"

В чому феномен та особливість фільму "Бідолашні створіння"

Першою особливістю є той факт, що дана картина з неймовірним успіхом пройшла на Венеціанському кінофестивалі, вигравши "Золотого лева", після чого її нагородили двома "Золотими глобусами" у категоріях "Найкращий фільм (мюзикл/комедія)" і "Найкраща акторка".

А особливу увагу пригортає до себе стиль фільму. Це постмодернізм, чорний гумор, епатаж, гротеск та абсурд одночасно.

А також кінострічка об’єднала гарних режисерів. Лантімос вміє розбурхувати та приголомшувати свою аудиторію, здувати пил зі звичних суспільних цінностей - він противник так званого "комфортного передбачуваного кіно" - фільми режисера у всьому радикально розгнуздані.

"За основу фільму взято однойменний роман-переосмислення "Франкенштейна", написаний титулованим шотландським письменником Аласдером Греєм (1934-2019). Лантімос, який прочитав книгу, встиг зустрітися з Греєм до його смерті й навіть прогулятися разом з ним по Глазго", - йдеться у дописі.

Феномен "Бідолашних створінь" (фото: Кіноріум)

За сюжетом фільму, який розгортається в альтернативній реальності вікторіанського Лондона, екстравагантний вчений Годвін "Год"/"Бог" Бакстер пересаджує їй мозок її ж ненародженої дитини.

У своїй незвичайній подорожі країнами та морями головна героїня розкриває для себе всі можливі сторони людського життя - від статевого акту до інтелектуальної бесіди, від ненажерства до злиднів, від жорстокості до співчуття.

"Бідолашні створіння" - чудернацька одіссея форми та змісту. У фільмі Лантімоса однаково вигадлива як подача, так і оповідальна частина. Чорно-білі кадри змінюються яскравими кольорами, "риб'яче око" - широкими панорамами, гучні фортепіанні звуки - крижаною тишею, а кожна нова локація фільму - окремий розділ.

Феномен "Бідолашних створінь" (фото: Кіноріум)

"Сама ж по собі подорож Белли світом - це наочна метафора людського життя, нашого дорослішання від дитячого розуму до розуму повнолітнього громадянина. Різниця між підлітково-романтичною Беллою, яка мріє роздати всі гроші світу всім його біднякам, і Беллою, яка оселилася в публічному домі, вільно розпоряджаючись своїм тілом суто заради заробітку - величезна", - сказано у дописі.

"Світ "Бідолашних створінь" - напрочуд багатий на уяву всесвіт парових машин з кінськими головами та захмарними фунікулерами. Костюми, інтер'єри, пейзаж, колір і світло - все це окремі персонажі стрічки", - продовжує автор рецензії.

"Бідолашні створіння" - фільм про емансипацію та здобуття незалежності у всіх можливих сенсах цього слова.

Феномен "Бідолашних створінь" (фото: Кіноріум)