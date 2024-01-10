Чому гардероб кожної жінки це територія натхнення та настрою

Чому гардероб - це територія натхнення та настрою

Варто визнати, що ваш гардероб - це ваша реальність та ваш світ, який потребує уваги, любові та поваги. Не забувайте тримати його у чистоті та доглядати за ним.

Протирайте пил на полицях, в шухлядах та навіть у скрині з взуттям. Краще за все використовувати мильний розчин, який не нашкодить речам та матеріалам тканин.

Рекомендовано використовувати ополіскувач для прання. Його перевага у приємному ароматі, який ви отримаєте після прибирання та у довшій відсутності пилу.

Створюйте атмосферу у які вам приємно знаходитись. Це підіймає настрій та дає привід для гарного настрою.

Ми усі абсолютно різні, і наші гардероби також можуть бути наповненими вашим проявом внутрішнього світу. Вони наповнюють його історією та дають свій шарм.

А аксесуари зберігаю у скляних шухлядах та посуді, яка дарує мені естетику та можливість побачити усі прикраси, при цьому кожна річ має своє чітке місце.

Чому гардероб - це територія натхнення та настрою (фото: Freepik)

Прибирайте зайве та давайте речам повітря

По-перше, це вбереже вас від додаткового шуму, який зазвичай заважає знайти потрібну річ.

По-друге, гардероб це не сміттєзвалище усіх незрозумілих речей, які сотню років припадають там пилом. Якщо ви не носите річ - приберіть її, вона точно займає місце потрібної вам речі, або заважає для пошуку потрібного одягу.

По-третє, речі мають свої емоції та енергетику, ви впевнені що хочете тримати це все у своєму просторі, якщо ця річ не несе нічого позитивного, окрім того, що вона просто у вас є.