UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому гардероб кожної жінки це територія натхнення та настрою

Чому гардероб - це територія натхнення та настрою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Гардероб для кожної жінки - це особливе місце, особливі речі, це настрій, емоції, спосіб самовираження, спогади, це не просто полички з красивим одягом.

А про те, чому саме гардероб є ще й територією натхнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Чому гардероб - це територія натхнення та настрою 

Варто визнати, що ваш гардероб - це ваша реальність та ваш світ, який потребує уваги, любові та поваги. Не забувайте тримати його у чистоті та доглядати за ним. 

Протирайте пил на полицях, в шухлядах та навіть у скрині з взуттям. Краще за все використовувати мильний розчин, який не нашкодить речам та матеріалам тканин. 

Рекомендовано використовувати ополіскувач для прання.  Його перевага у приємному ароматі, який ви отримаєте після прибирання та у довшій відсутності пилу.

Створюйте атмосферу у які вам приємно знаходитись. Це підіймає настрій та дає привід для гарного настрою. 

Ми усі абсолютно різні, і наші гардероби також можуть бути наповненими вашим проявом внутрішнього світу. Вони наповнюють його історією та дають свій шарм.  

А аксесуари зберігаю у скляних шухлядах та посуді, яка дарує мені естетику та можливість побачити усі прикраси, при цьому кожна річ має своє чітке місце.

Чому гардероб - це територія натхнення та настрою (фото: Freepik)

Прибирайте зайве та давайте речам повітря

По-перше, це вбереже вас від додаткового шуму, який зазвичай заважає знайти потрібну річ. 

По-друге, гардероб це не сміттєзвалище усіх незрозумілих речей, які сотню років припадають там пилом. Якщо ви не носите річ - приберіть її, вона точно займає місце потрібної вам речі, або заважає для пошуку потрібного одягу. 

По-третє, речі мають свої емоції та енергетику, ви впевнені що хочете тримати це все у своєму просторі, якщо ця річ не несе нічого позитивного, окрім того, що вона просто у вас є.

Раніше ми розповідали про те, чому уггі не виходять з моди роками.

Також читайте наш матеріал про те, що таке мистецтво розумного шопінгу.

Читайте РБК-Україна в Google News
трендигардероб