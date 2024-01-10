Почему гардероб каждой женщины это территория вдохновения и настроения

Почему гардероб - это территория вдохновения и настроения

Следует признать, что ваш гардероб - это ваша реальность и ваш мир, требующий внимания, любви и уважения. Не забывайте содержать его в чистоте и ухаживать за ним.

Протирайте пыль на полках, в ящиках и даже в сундуке с обувью. Лучше всего использовать мыльный раствор, который не навредит вещам и материалам тканей.

Рекомендуется использовать ополаскиватель для стирки. Его преимущество в приятном аромате, который вы получите после уборки и в большем отсутствии пыли.

Создавайте атмосферу, в которой вам приятно находиться. Это поднимает настроение и дает повод для хорошего настроения.

Мы все совершенно разные, и наши гардеробы тоже могут быть наполнены вашим проявлением внутреннего мира. Они наполняют его историей и дают свой шарм.

А аксессуары храню в стеклянных ящиках и посуде, которая дарит мне эстетику и возможность увидеть все украшения, при этом каждая вещь имеет свое четкое место.

Почему гардероб – это территория вдохновения и настроения (фото: Freepik)

Убирайте лишний и давайте вещам воздух

Во-первых, это убережет вас от дополнительного шума, обычно мешающего найти нужную вещь.

Во-вторых, гардероб это не свалка всех непонятных вещей, которые сотню лет пылятся. Если вы не носите вещь - уберите ее, она точно занимает место нужной вам вещи, или мешает для поиска нужной одежды.

В-третьих, вещи имеют свои эмоции и энергетику, вы уверены, что хотите держать это все в своем пространстве, если эта вещь не несет ничего положительного, кроме того, что она просто у вас есть.