Чому дитина не слухається? Психологи назвали 5 найчастіших, але неочевидних причин

Дитина не хоче щось робити

Це дуже проста й одночасно складна відповідь - дитина просто не хоче робити те, про що ви її просите. Вона така сама жива людина зі своїми почуттями, думками, потребами та бажаннями, а не робот, який виконує будь-яку вказівку. Не хоче і все. Бо не цікаво, нудно, важко, незрозуміло, лінь, щось інше - причини можуть бути різними.

Ваш тон

Часом дитина опирається не тому, про що ви її попросили зробити або не реагує на зауваження, а реагує на ваш тон. Іноді ми, самі того не помічаючи, говоримо з дітьми в командному, наказному та нетерплячому тоні. А вони, звісно, реагують протестом, відстоюють своє "я" та свої кордони.

Не вистачає тепла

Часом дитина вередує та не слухається, бо їй не вистачає теплоти та розуміння у ваших стосунках. Коли між вами є гарний емоційний зв'язок, дитина більш поступлива, легше йде назустріч та робить те, що навіть не хоче, бо ж мама просить. Тому спочатку потрібно налагодити стосунки, потім послух, а не навпаки.

Не здатна зробити

Буває й так, що дитина не здатна самостійно зробити те, що ви від неї очікуєте. Можливо, ваші очікування не реалістичні, у неї поки що не сформовані потрібні навички та вміння, мозок ще не дозрів, їй дуже важко, не зрозуміло, щось не виходить тощо.

Звикла, що все буде по її бажанню

Дитина може не слухатися через те, що вона звикла, що все буде саме так, як вона хоче. Бо мамі не вистачає авторитету, послідовності, наполегливості та терпіння, щоб спонукати дитину, навчити, зацікавити.