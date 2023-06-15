Чому дитина не може ні дня без солодкого: неочевидні причини

Дефіцит поживних речовин

Дитина їсть багато солодкого, оскільки не вистачає необхідних вітамінів та мінералів - цеглинок для росту. Ласощами діти добирають життєвонеобхідні калорії, однак вони "пусті".

Додавайте в раціон дитини більше корисних продуктів. Спробуйте трохи обмежити вживання солодкого, не забороняти зовсім, а трохи зменшити кількість.

Потреба у швидких калоріях

Солодощі швидко забезпечують енергією, коли мозок дитини її "використав" на комп'ютерну гру чи мега яскравий мультик.

Особливо стає гострою потреба у швидких калоріях при залізодефіциті.

Паразити

Солодкого хочуть паразити такі, як гельмінти, лямблії, а не дитина. Ці шкідники можуть з'явитися в малюка при недотриманні правил особистої гігієни, вживанні брудних продуктів та сирої води. Від паразитів можна позбутися за допомогою медикаментів.

Погане засвоєння глюкози

Порушений обмін вуглеводів (погано засвоюється глюкоза), знову таки через дефіцит поживних речовин: амінокислот, мінералів і вітамінів.

Психологічні потреби

Діти солодким компенсують свої потреби: в емоціях та безпеці. Проводьте більше часу зі своєю дитиною, проявляйте більше любові. Дайте дитині зрозуміти, що готові її завжди підтримати та в усьому допомогти.