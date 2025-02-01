Чому деякі жінки не досягають оргазму? Нарешті розкрито справжні причини

Жіночий оргазм - це тема, яка викликала інтерес і дискусії протягом всієї історії. Незважаючи на прогрес у розумінні сексуальності, багато жінок все ще відчувають труднощі з досягненням кульмінації

Чому деякі жінки не можуть досягти оргазму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чому жінки не досягають оргазму: фізичні фактори

Однією з найпоширеніших причин, чому деякі жінки не досягають оргазму, є фізичні фактори. Вони можуть включати:

Проблеми зі здоров'ям

Захворювання, такі як діабет, хвороби серця або гормональні розлади, можуть вплинути на сексуальну функцію.

Ліки

Деякі препарати, особливо антидепресанти та деякі контрацептиви, можуть мати побічні ефекти, які ускладнюють оргазм.

Біль під час сексу

Диспареунія (біль під час сексу) може змусити жінок уникати сексу або відчувати напругу, що ускладнює досягнення оргазму.

Чому жінки не досягають оргазму: психологічні фактори

Розум відіграє вирішальну роль у сексуальній реакції. Психологічні фактори, які можуть впливати, включають:

Стрес і занепокоєння

Щоденні турботи та тиск можуть під час сексу можуть створити психічні блоки.

Негативна самооцінка

Відсутність впевненості у власному тілі може заважати насолоджуватися сексом і досягати оргазму.

Минулий досвід

Сексуальні травми або негативний минулий досвід можуть породжувати страх або недовіру до близькості.

Недостатній емоційний зв'язок

Емоційний зв’язок із партнером має вирішальне значення для багатьох жінок, коли мова заходить про сексуальне задоволення. Відсутність близькості або напружені стосунки можуть ускладнити досягнення оргазму.

Безпечне та любляче середовище дозволяє жінкам розслабитися та насолодитися моментом.

Неадекватне статеве виховання

Відсутність комплексного статевого виховання може призвести до непорозумінь жіночої анатомії та сексуальної реакції. Належна освіта може надати жінкам можливості краще спілкуватися зі своїми партнерами та досліджувати власну сексуальність без табу.