Чому чоловіки зраджують: ці неочевидні причини вас точно здивують

Йому усе набридло. Можливо, чоловік втратив інтерес до життя. Робота більше не приносить задоволення, від хобі довелося відмовитися, усе поглинула рутина. Якщо це так - він може задуматися про зраду, коли захоче якось освіжити власне життя.

Він шукає нові емоції. Буває і так, що чоловік може зрозуміти, що йому нудно. І коли він почне шукати нові враження, його з головою накриють приємні емоції. Тоді зупинитися дуже важко.

Чому чоловіки зраджують (фото: freepik.com)

У нього криза ідентичності. Подібні кризи бувають не тільки у 40, 50 або 60 років. Іноді чоловік починає порівнювати себе з друзями і комплексувати. І якщо він засумує за своїм життям у молодості та буде незадоволений собою, є ризик зради.

Він думає, що ви його не чуєте. Багатьом чоловікам важко чітко формулювати свої бажання та говорити про те, чого він дійсно хоче. І якщо ваш обранець почне думати, що ви його не розумієте, він навряд чи скаже про це прямо. Зазвичай це закінчується тим, що чоловік почне шукати втіху з іншою, але ви у цьому точно не винні.

Неочевидні причини зради у стосунках (фото: freepik.com)

Він вирішив, що нічого вам не винен. На думку експертів, деякі чоловіки можуть думати, що закінчили стосунки, але при цьому вони нічого не кажуть своїм другим половинкам. І тоді вони вважають, що мають повне право закрутити новий роман, хоча й не наважилися гідно піти зі стосунків із вами.