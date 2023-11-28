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Почему мужчины изменяют: эти неочевидные причины вас точно удивят

Кто виноват в измене (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Иногда происходит так, что мужчина изменяет женщине. И тогда она начинает думать, в чем причина. Бывает и так, что женщина начинает винить себя, хотя это неправильно. Существует 5 причин, которые могут вынуждать мужчину пойти на измену, и это точно не вина его избранницы.

Почему мужчины изменяют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YourTango.

Ему все надоело. Возможно, мужчина потерял интерес к жизни. Работа больше не доставляет удовольствия, от хобби пришлось отказаться, все поглотила рутина. Если это так - он может задуматься об измене, когда захочет как-то освежить собственную жизнь.

Он ищет новые эмоции. Бывает и так, что мужчина может понять, что ему скучно. И когда он станет искать новые впечатления, его с головой накроют приятные эмоции. Тогда остановиться очень тяжело.

Почему мужчины изменяют (фото: freepik.com)

У него кризис идентичности. Подобные кризисы бывают не только в 40, 50 или 60 лет. Иногда мужчина начинает сравнивать себя с друзьями и комплексовать. И если он загрустит по своей жизнь в молодости и будет недоволен собой, есть риск измены.

Он думает, что вы его не слышите. Многим мужчинам сложно четко формулировать свои желания и говорить о том, чего он действительно хочет. И если ваш избранник станет думать, что вы его не понимаете, он вряд ли скажет об этом прямо. Обычно это заканчивается тем, что мужчина начнет искать утешение с другой, но вы в этом точно не виноваты.

Неочевидные причины измены в отношениях (фото: freepik.com)

Он решил, что ничего вам не должен. По мнению экспертов, некоторые мужчины могут думать, что закончили отношения, но при этом они ничего не говорят своим вторым половинкам. И тогда они считают, что имеют полное право закрутить новый роман, хотя и не решились достойно уйти из отношений с вами.

Ранее мы уже рассказывали, как себя ведет мужчина, который боится ответственности.

Кроме того, недавно эксперты назвали 6 признаков токсичного человека, которые вам точно не следует игнорировать в отношениях.

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