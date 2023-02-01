Чому чоловіки кидають жінок: 10 основних причин

Чоловіки кидають жінок з багатьох причин і найчастіше в спину вони чують про те, що мерзотники та жорстокі люди. Часом таке рішення вони ухвалюють з причин, які жінки зрозуміти не можуть.

Жінка стала нецікавою

Не має значення в якій сфері - у спілкуванні, у сексі чи в чомусь ще. Чоловіки часто шукають ідеал, але їх цілком влаштовує, коли з жінкою є про що поговорити та приємно в ліжку. Якщо йдеться про тривалі стосунки, то важливо, щоб супутниця могла підтримати розмову та була розвинена.

Здобувати докторський ступінь та писати дисертацію необов'язково, але якщо весь інтерес зводиться до серіалів та журналів, то чоловікам швидко стає нудно. Це правило стосується і ліжка - розкутість у міру, без зайвої скутості чи розбещеності.

Не зійшлись характерами

Здається, що ви у всьому один одного влаштовуєте, але постійно виникають суперечки та сварки через дрібниці. Компромісу знайти не виходить, на поступки також ніхто не йде. І єдиним оптимальним варіантом стає розставання.

Чоловік за своєю природою хоче бути лідером і йому важливо, щоб жінка могла поступитися конфліктною ситуацією.

Жінка нестримна

Для чоловіків червоніти за свою супутницю, особливо в публічних місцях - як удар нижче за пояс. Якщо жінка серця починає поводитися неадекватно в громадському місці, то тінь цієї поведінки падає і на нього. Жити з непередбачуваною жінкою, яка будь-якої миті може зробити якусь дику дурість, особливого сенсу немає.

Розпусний спосіб життя в минулому

Багато чоловіків не можуть прийняти у жінки розпусний спосіб життя в юності та велику кількість партнерів. Особливо складно, якщо ви обоє живете у невеликому місті. Зустрічати на кожному кроці чоловіків, з якими у його жінки "щось було" - вище за його сили.

Зрозуміло, якщо ваша зустріч відбулася вже у дорослішому віці, і він не перший. Але і йому бути 251 теж не хочеться.

Жінка використовує чоловіка як жилет

Такі пані повідомляють обранцю всі свої проблеми, турботи, інформують про свої дії цілими днями. Так, ділитися хвилюючими питаннями та подіями потрібно, але міра має бути у всьому.

Якщо жінка дзвонить серед ночі, щоб повідомити про своє кохання або повідомляє про 15 пар взуття з розпродажу, дисконтні карти й так далі - з часом це викликає тільки дике роздратування.

Жінка перестала доглядати себе

Зовнішність часто не відіграє великої ролі у довгострокових стосунках, але чоловік завжди звертає на неї увагу. Якщо він познайомився з витонченою блондинкою з осиною талією два роки тому, а зараз опинився поряд з жінкою пишних розмірів, яка зовсім не стежить за собою, він втратить до неї інтерес.

Звичайно, є чоловіки, які люблять повних дам. Але вони таких від початку шукають. І проблема не в об'ємах та кілограмах, а в тому, чи доглядає жінка за своєю зовнішністю, чи ні.

Жінка явно використовує чоловіка як гаманець

Чоловікам подобається залицятися до жінок - вони із задоволенням водять у ресторани, купують квіти, прикраси та возять у відпустку. За це вони хочуть отримати кохання, увагу і звичайно ж – секс. І більшого значення тут має не секс, його можна купити просто за гроші.

Якщо ж жінка тягне з чоловіка гроші й при цьому нагороджує його крапелькою вечірнього сексу, і при цьому він не відчуває кохання та уваги, рано чи пізно йому це набридне, і він вирішить поставити крапку.

Жінка надто відверто хоче заміж

Стосунки тільки почали розвиватися, а жінка готова вилізти зі шкіри, щоб обов'язково зареєструвати шлюб. І навіть готова заради цього завагітніти.

Але якщо чоловік захоче на вас одружитися, ви точно це відчуєте. Якщо на цьому етапі він до цього не готовий, то форсувати події марно - все може закінчитися сумно.

Не варто грати й з вагітністю - чоловіки швидко запідозрять недобре. Звичайно ж, порядний чоловік не покине жінку з дитиною, але такі "шлюби по зальоту" рідко бувають вдалими.

Зрада

Чоловік своїй жінці може пробачити багато чого, майже все. Окрім зради. Якщо це трапилося, то будьте впевнені на 99% - чоловік із вами розірве стосунки. І жодні виправдання та вибачення тут не допоможуть. Якщо вас щось не влаштовує – скажіть чоловікові про це прямо.

Краще вже розлучитися за згодою, ніж після скандалу. Ну і з юридичного погляду після зради при розлученні отримати щось буде набагато складніше.

Дружина почала заробляти більше

Для чоловіка великий заробіток – природний стан речей. Він здобувач, дбає про сім'ю і самостверджується в житті. А ось ситуація, за якої дружина заробляє більше і забезпечує сім'ю – дуже складна.

Не всі пари можуть домовитися про таке спокійно або ж жінка - поводитися стримано, а не дорікати про те, що вона утримує чоловіка.