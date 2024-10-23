Чому часник гниє на грядці: 6 поширених причин

Майже кожний городник вирощує часник. Часто зубчики часнику саджають восени, під зиму, але погодні умови і помилки в посадці можуть призвести до гниття цибулини.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, чому часник може гнити на грядці і як виправити ситуацію.

Неправильна підготовка часнику до посадки

Пошкоджений або підгнилий до посадки часник може не лише призвести до псування однієї цибулини, а й до погіршення якості всього врожаю. Тож насамперед обирайте для висадки лише чисті зубчики часнику без патогенів.

Щоб запобігти плісняві та різноманітним хворобам, до посадки часник необхідно обробити спеціальним розчином, щоб дезінфікувати поверхню та запобігти розвитку хвороб. Наприклад, використати слабкий розчин мідного купоросу або марганцівки.

Перезволоження землі

Умови вологості ґрунту, сприятливі не лише для росту часнику та цибулі, а й для розвитку білої гнилі. А вологі та прохолодні ґрунтові умови в період дощової осені створюють ще більш комфортне середовище для грибка та хвороб.

Оптимальна температура ґрунту для розвитку інфекції становить від 15,5 до 18 градусів, а зараження може відбуватися при температурі від 10 до 23 градусів. При температурі ґрунту вище 25,5 градусів хвороба пригнічується.

Хоча на погоду вплинути не можна, від опадів часник можна захистити плівкою, забезпечивши доступ повітря, або викопати канавки, щоб відвести воду з калюж.

Несприятливі ґрунтові умови

Часник добре росте в поживних та водночас легких ґрунтах. Якщо в землі багато глини, волога буде затримуватися та призводити до гниття часнику.

Якщо на ділянку потрапляє мало сонячного проміння або в ґрунті є підземні води, рівень вологості землі буде занадто високим. Якщо часник посаджений на несприятливому місці, виправити ситуацію можна лише в наступному сезоні.

У випадку, якщо підземні води пролягають всією ділянкою, найкраще вирощувати часник в ящиках, заповнених землею. Зменшити кислотність ґрунту рекомендують додаванням крейди, а торфом розбавляти глинистий ґрунт.

Хвороби часнику

Часник, як і цибуля, страждає від декількох грибків. Найпоширенішим є фузаріоз, який призводить до гниття цибулин та зів'ялого часникового пір'я. Бактеріальна та біла гниль найчастіше виникають в дощові періоди, призводячи до перетворення зубчиків цибулин на слиз.

Найчастіше ці проблеми виникають у разі ігнорування обробки часнику до посадки. Але фунгіциди допомагають позбутися більшості грибків.

Проте, якщо часник страждає на фузаріоз, найпростіше рішення - видалити гнилий часник, щоб він не поширився на решту врожаю.

Помилки в догляді

Неправильний догляд також може призвести до поширення хвороб часнику та гниття цибулин. Непідготовлена ділянка та залишки культур минулого врожаю можуть містити грибок, які поширяться на часник.

Відсутність розпушування ґрунту після дощів або рясного поливу часто призводить до застою води, а бур'яни стають прихистком для шкідників. Тому, щоб запобігти загниванню часникових цибулин, необхідно регулярно прополювати ділянку та видаляти квіткові стрілки.

Щоб забезпечити насичення землі повітрям, поверхню слід періодично розпушувати, щоб запобігти утворенню земляної скоринки.

Паразити

Комахи-шкідники, такі як цибулева муха, кореневі кліщі та нематода часникова, руйнують оболонку часникових цибулин або стебла. Пошкодження рослини призводять до пожовтіння та гниття.

Позбутися шкідників допоможуть інсектициди, а також тютюновий пил, який розпорошують над грядкою. Крім цього, запорука здорового врожаю - ретельний догляд за ділянкою з часником.