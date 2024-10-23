Почему чеснок гниет на грядке: 6 распространенных причин

Практически каждый огородник выращивает чеснок. Часто зубчики чеснока сажают осенью, под зиму, но погодные условия и ошибки в посадке могут привести к гниению луковицы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему чеснок может гнить на грядке и как исправить ситуацию.

Неправильная подготовка чеснока к посадке

Поврежденный или подгнивший до посадки чеснок может не только привести к порче одной луковицы, но и к ухудшению качества всего урожая. Поэтому в первую очередь выбирайте для высадки только чистые зубчики чеснока без патогенов.

Чтобы предотвратить плесень и различные болезни, до посадки чеснок необходимо обработать специальным раствором, чтобы дезинфицировать поверхность и предотвратить развитие болезней. К примеру, использовать слабый раствор медного купороса или марганцовки.

Переувлажнение земли

Условия влажности почвы благоприятны не только для роста чеснока и лука, но и для развития белой гнили. Влажные и прохладные почвенные условия в период дождевой осени создают еще более комфортную среду для грибка и болезней.

Оптимальная температура почвы для развития инфекции составляет от 15,5 до 18 градусов, а заражение может происходить при температуре от 10 до 23 градусов. При температуре почвы выше 25,5 градуса болезнь угнетается.

Хотя на погоду повлиять нельзя, от осадков чеснок можно защитить пленкой, обеспечив доступ воздуха, или выкопать канавки, чтобы отвести воду из луж.

Неблагоприятные почвенные условия

Чеснок хорошо растет в питательных и в то же время легких почвах. Если в земле много глины, влага будет задерживаться и приводить к гниению чеснока.

Если на участок попадает мало солнечных лучей или в почве есть подземные воды, уровень влажности земли будет слишком высоким. Если чеснок посажен на неблагоприятном месте, исправить ситуацию можно только в следующем сезоне.

В случае, если подземные воды пролегают по всему участку, лучше всего выращивать чеснок в ящиках, заполненных землей. Уменьшить кислотность почвы рекомендуют добавлением мела, а торфом разбавлять глинистый грунт.

Болезни чеснока

Чеснок, как и лук, страдает от нескольких грибков. Самым распространенным является фузариоз, который приводит к гниению луковиц и увядших чесночных перьев. Бактериальная и белая гниль чаще всего возникают в дождливые периоды, приводя к превращению зубчиков луковиц в слизь.

Чаще эти проблемы возникают в случае игнорирования обработки чеснока до посадки. Но фунгициды помогают избавиться от большинства грибков.

Однако, если чеснок страдает фузариозом, самое простое решение - удалить гнилой чеснок, чтобы он не распространился на оставшийся урожай.

Ошибки в уходе

Неправильный уход может привести к распространению болезней чеснока и гниению луковиц. Неподготовленный участок и остатки культур прошлого урожая могут содержать грибок, распространяющийся на чеснок.

Отсутствие разрыхления после дождей или обильного полива часто приводит к застою воды, а сорняки становятся убежищем для вредителей. Поэтому, чтобы предотвратить загнивание чесночных луковиц, необходимо регулярно пропалывать участок и удалять цветочные стрелки.

Чтобы обеспечить насыщение земли воздухом, поверхность следует периодически разрыхлять, чтобы предотвратить образование земляной корочки.

Паразиты

Насекомые-вредители, такие, как луковая муха, корневые клещи и нематода чесночная, разрушают оболочку чесночных луковиц или стебля. Повреждения растения приводят к пожелтению и гниению.

Избавиться от вредителей помогут инсектициды, а также табачная пыль, которая распыляется над грядкой. Кроме этого, залог здорового урожая - тщательный уход за участком с чесноком.