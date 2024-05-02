Чому болить все тіло? Лікарі назвали найвірогідніші причини

Проблема з кровотоком

Якщо у вас болять руки, ноги або й те, й інше, можливо, вашим м'язам не вистачає крові - проблема, яка називається кульгавістю. Спочатку ви можете помітити це тільки під час занять спортом, але згодом ви можете відчути це, коли сидите чи ходите.

Зазвичай це викликано станом, так званим атеросклерозом, у якому відбувається закупорка трубок, якими кров надходить до м'язів.

Гіпотиреоз

Це проблема, коли ваша щитовидна залоза не виробляє достатньо певних ключових гормонів. Це може викликати болі в м'язах та суглобах, а також набряк та болючість. Це може викликати втому та призвести до проблем з пам'яттю, витончення волосся, сухості шкіри, підвищення рівня холестерину, уповільнення серцевого ритму та інших проблем.

Ваш лікар може зробити простий аналіз крові, щоб з'ясувати, чи є він у вас, і якщо так, то ліки можуть допомогти замінити відсутні гормони.

Грип чи інші інфекції

Коли організм вражає вірус грипу, він викликає жар і закладеність носа, а також може викликати болі у м'язах, особливо у спині, ногах та руках. Зазвичай через тиждень стає краще саме собою, але, якщо цього не відбувається, зателефонуйте своєму лікарю.

Вам також слід звернутися до них, якщо у вас є інші проблеми зі здоров'ям, ви захворіли на грип або у вас не минає кашель. Інші інфекції можуть викликати м'язові болі, включаючи COVID і ВІЛ.

Ліки

Ліки, які називають статинами, використовуються для контролю високого рівня холестерину, і близько 30% людей, які їх приймають, відзначають м'язові болі. Якщо це відбувається з вами, поговоріть зі своїм лікарем. Можливо, вони можуть призначити вам інші ліки.

Вовчак

Це аутоімунне захворювання - воно змушує вашу імунну систему, яка зазвичай допомагає захистити ваше тіло, атакувати ваші тканини та органи. Коли вовчак вражає суглоби або м'язи, вони можуть стати жорсткими, і вам може бути боляче рухатися.

Ліків немає, але деякі препарати та певні вправи можуть допомогти контролювати симптоми. Поговоріть зі своїм лікарем, що підійде вам найкраще.

Ревматоїдний артрит

Це також аутоімунне захворювання - воно в основному вражає суглоби й може призвести до втрати кісткової маси. Це може викликати біль та запалення по всьому тілу, а суглоби можуть опухнути та набути дивної форми.

Ліки та фізіотерапія можуть допомогти полегшити ваші симптоми, але лікування немає. У деяких випадках вам може знадобитися операція з відновлення уражених суглобів.

Дерматоміозит

Це аутоімунне захворювання викликає болі в м'язах і суглобах, а також болючі, сверблячі, червоні або пурпурні висипання на повіках. Він також утворює плями на кісточках пальців, ліктях, колінах і пальцях ніг, може сушити шкіру, стоншувати волосся і викликати набрякання та подразнення шкіри навколо нігтів.

Це може бути викликано інфекцією, ліками чи раком. Ліків немає, але ваш лікар може допомогти вам впоратися із симптомами за допомогою ліків та фізіотерапії.

Фіброміалгія

Цей стан може викликати біль у суглобах та м'язах, а також проблеми зі сном, настроєм та пам'яттю. Вчені вважають, що це відбувається, коли ваш мозок сприймає нормальні, легкі сигнали болю та помилково посилює їх.

Це може бути викликано хворобою, хірургічним втручанням чи важким психічним стресом. Ліки можуть полегшити симптоми, а вправи та методи релаксації, такі як йога, також можуть допомогти.

Псоріатичний артрит

Цей стан є поєднанням запалення суглобів і шкірного захворювання. Суглоби рук, пальців, стоп, колін та інших місць можуть відчуватися жорсткими та пульсуючими. Біль може виникати тільки на одній стороні тіла або бути симетричним з обох боків. Псоріатичний артрит може обмежувати діапазон рухів і викликати втому вранці.

Поліміозит

Це відбувається, коли щось - можливо, вірус або проблема з імунною системою - запалює м'язи по всьому тілу, особливо на животі, плечах, плечах, стегнах та серці. З часом ваші м'язи можуть почати руйнуватися, і вам може бути важко ковтати чи дихати.

Ваш лікар може порекомендувати ліки для полегшення запалення або заспокоєння імунної системи, а також фізіотерапію, яка допоможе вам відновити м'язову силу.

Синдром хронічної втоми

Основним симптомом цього стану є сильна втома, яку не можна пояснити нічим іншим. Стан може погіршитись при фізичних навантаженнях або розумовій напрузі, але відпочинок не покращує ситуацію.

У вас також можуть виникнути м'язові болі, проблеми з пам'яттю, біль у горлі, суглобах та головні болі, і ви не зможете нормально спати. Ліки немає, але ліки та фізіотерапія можуть допомогти впоратися із симптомами.

Хвороба Лайма

Причиною цього є бактерії від укусу кліща. Це може спричинити лихоманку, озноб, втому, біль у тілі та головний біль. Ще однією ознакою є висипка у формі "бичачого ока", яка прозора посередині та росте протягом декількох днів.

Висипання (їх може бути кілька) необов'язково з'являється поряд з укусом. Хвороба Лайма лікують антибіотиками, але в деяких людей все ще виникають болі та втома після припинення прийому ліків.

Анкілозуючий спондилоартрит

Це тип хронічного артриту, у якому запалюється хребет, а й іноді стегна, коліна і груди. Це викликає біль і скутість, особливо вранці. Серйозні випадки можуть призвести до втрати рухливості спини, оскільки кістки хребта зростаються. Це також може вплинути на шию. Якщо ви помітили будь-які симптоми, зверніться до лікаря, оскільки раннє лікування може допомогти впоратися із цим захворюванням.

Ревматична поліміалгія

Це швидко викликає біль і скутість у плечах, шиї, плечах, сідницях, стегнах або стегнах, які можуть посилюватись вранці. У вас також може бути лихоманка, втома, втрата ваги, депресія та відсутність апетиту. Лікарі вважають, що певні гени можуть підвищити ймовірність захворювання.

Щось у навколишньому середовищі, наприклад вірус, також може зіграти свою роль. Стероїди можуть полегшити біль та запалення, і ваші симптоми можуть зникнути, але стан може повернутися.