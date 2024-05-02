Почему болит все тело? Врачи назвали самые вероятные причины

Проблема с кровотоком

Если у вас болят руки, ноги или и то, и другое, возможно, вашим мышцам не хватает крови - проблема, называемая хромотой. Сначала вы можете заметить это только во время занятий спортом, но со временем вы можете почувствовать это, когда сидите или ходите.

Обычно это вызвано состоянием, называемым атеросклерозом, при котором происходит закупорка трубок, по которым кровь поступает к мышцам.

Гипотиреоз

Это проблема, при которой ваша щитовидная железа не вырабатывает достаточно определенных ключевых гормонов. Это может вызвать боли в мышцах и суставах, а также отек и болезненность. Это может вызвать усталость и привести к проблемам с памятью, истончению волос, сухости кожи, повышению уровня холестерина, замедлению сердечного ритма и другим проблемам.

Ваш врач может сделать простой анализ крови, чтобы выяснить, есть ли он у вас, и если да, то лекарства могут помочь заменить недостающие гормоны.

Грипп или другие инфекции

Когда организм поражает вирус гриппа, он вызывает жар и заложенность носа, а также может вызывать боли в мышцах, особенно в спине, ногах и руках. Обычно через неделю становится лучше само по себе, но, если этого не происходит, позвоните своему врачу.

Вам также следует обратиться к ним, если у вас есть другие проблемы со здоровьем, вы заболели гриппом или у вас не проходит кашель. Другие инфекции также могут вызывать мышечные боли, включая COVID и ВИЧ.

Лекарства

Лекарства, называемые статинами, используются для контроля высокого уровня холестерина, и около 30% людей, которые их принимают, отмечают мышечные боли. Если это происходит с вами, поговорите со своим врачом. Возможно, они смогут назначить вам другое лекарство.

Волчанка

Это аутоиммунное заболевание - оно заставляет вашу иммунную систему, которая обычно помогает защитить ваше тело, атаковать ваши ткани и органы. Когда волчанка поражает суставы или мышцы, они могут стать жесткими, и вам может быть больно двигаться.

Лекарства нет, но некоторые препараты и определенные упражнения могут помочь контролировать симптомы. Поговорите со своим врачом, что подойдет вам лучше всего.

Ревматоидный артрит

Это также аутоиммунное заболевание - оно в основном поражает суставы и может привести к потере костной массы. Это может вызвать боль и воспаление по всему телу, а суставы могут опухнуть и принять странную форму.

Лекарства и физиотерапия могут помочь облегчить ваши симптомы, но лечения нет. В некоторых случаях вам может потребоваться операция по восстановлению пораженных суставов.

Дерматомиозит

Это аутоиммунное заболевание вызывает боли в мышцах и суставах, а также болезненные, зудящие, красные или пурпурные высыпания на веках. Он также образует пятна на костяшках пальцев, локтях, коленях и пальцах ног, может сушить кожу, истончать волосы и вызывать опухание и раздражение кожи вокруг ногтей.

Это может быть вызвано инфекцией, лекарствами или раком. Лекарства нет, но ваш врач может помочь вам справиться с симптомами с помощью лекарств и физиотерапии.

Фибромиалгия

Это состояние может вызвать боль в суставах и мышцах, а также проблемы со сном, настроением и памятью. Ученые считают, что это происходит, когда ваш мозг воспринимает нормальные, легкие сигналы боли и ошибочно усиливает их.

Это может быть вызвано болезнью, хирургическим вмешательством или тяжелым психическим стрессом. Лекарства могут облегчить симптомы, а упражнения и методы релаксации, такие как йога, тоже могут помочь.

Псориатический артрит

Это состояние представляет собой сочетание воспаления суставов и кожного заболевания. Суставы рук, пальцев, стоп, коленей и других мест могут ощущаться жесткими и пульсирующими. Боль может возникать только на одной стороне тела или быть симметричной с обеих сторон. Псориатический артрит может ограничивать диапазон движений и вызывать усталость по утрам.

Полимиозит

Это происходит, когда что-то - возможно, вирус или проблема с иммунной системой - воспаляет мышцы по всему телу, особенно на животе, плечах, плечах, бедрах и сердце. Со временем ваши мышцы могут начать разрушаться, и вам может быть трудно глотать или дышать.

Ваш врач может порекомендовать вам лекарства для облегчения воспаления или успокоения иммунной системы, а также физиотерапию, которая поможет вам восстановить мышечную силу.

Синдром хронической усталости

Основным симптомом этого состояния является сильная усталость, которую нельзя объяснить ничем другим. Состояние может ухудшиться при физических нагрузках или умственном напряжении, но отдых не улучшает ситуацию.

У вас также могут возникнуть мышечные боли, проблемы с памятью, боль в горле, суставах и головные боли, и вы не сможете нормально спать. Лекарства нет, но лекарства и физиотерапия могут помочь справиться с симптомами.

Болезнь Лайма

Причиной этого также являются бактерии от укуса клеща. Это может вызвать лихорадку, озноб, усталость, боли в теле и головную боль. Еще одним признаком является сыпь в форме "бычьего глаза", которая прозрачна посередине и растет в течение нескольких дней.

Сыпь (их может быть несколько) необязательно появляется рядом с укусом. Болезнь Лайма лечат антибиотиками, но у некоторых людей все еще возникают боли и усталость после прекращения приема лекарств.

Анкилозирующий спондилоартрит

Это тип хронического артрита, при котором воспаляется позвоночник, а иногда и бедра, колени и грудь. Это вызывает боль и скованность, особенно по утрам. Серьезные случаи могут привести к потере подвижности спины, поскольку кости позвоночника срастаются. Это также может повлиять на шею. Если вы заметили какие-либо симптомы, обратитесь к врачу, поскольку раннее лечение может помочь справиться с этим заболеванием.

Ревматическая полимиалгия

Это быстро вызывает боль и скованность в плечах, шее, плечах, ягодицах, бедрах или бедрах, которые могут усиливаться утром. У вас также может быть лихорадка, усталость, потеря веса, депрессия и отсутствие аппетита. Врачи считают, что определенные гены могут повысить вероятность заболевания.

Что-то в окружающей среде, например, вирус, также может сыграть свою роль. Стероиды могут облегчить боль и воспаление, и ваши симптомы могут исчезнуть, но состояние может вернуться.