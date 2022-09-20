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Чому батареї в хаті краще фарбувати у темний колір: пояснення експертів

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 21:00
Чому батареї в хаті краще фарбувати у темний колір: пояснення експертів Фото: Чому батареї в будинку потрібно пофарбувати в чорний колір (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Батареї у квартирі є джерелом тепла і їх бажано підготувати до настання холодів, щоб вони були більш ефективними. Є різні способи, які допомагають зробити тепловіддачу більшою, у тому числі й правильний колір батарей.

У який колір потрібно пофарбувати чавунні батареї в будинку, щоб було тепліше читайте нижче.

Чим пофарбувати батареї

У будь-якому господарському чи будівельному магазині обов'язково знайдуться фарби, які підходять для фарбування батареї. Зазвичай, на етикетці такій фарбі намальовані батареї. Єдина відмінність такої фарби – у неї підвищений рівень термостійкості.

Найкраще для батарей підходять:

  • Акрилова або акрилатна емаль
  • Алкідна емаль

Ці фарби не втратить згодом свій колір, швидко висихають і не мають неприємного запаху. А ще така фарба не тріскається.

Якщо ви маєте намір пофарбувати стару батарею, то вам знадобиться в магазині ще й антикорозійний ґрунт по металу.

Який колір для батареї кращий

Класика – це білий і традиційно саме у цей колір фарбують батареї. Багато панельних будинках батареї пофарбовані в пастельні тони - сірий, бежевий.

Проте експерти рекомендують вибирати темні кольори – чорний, темно-коричневий та темно-сірий. Такі батареї гріють краще за світлі - вони швидше нагріваються та довше віддають тепло. Якщо чорні батареї вам не подобаються, можна пофарбувати батарею в синій колір.

Коли потрібно пофарбувати батарею обов'язково

Ваші батареї однозначно потребують фарбування, якщо:

  • Змінився відтінок покриття
  • Неоднорідність покриття - бульбашки, сколи, тріщини, дефекти фарби
  • Ви провели капітальний ремонт приладів, що обігрівають
  • Для оновлення інтер'єру та зовнішнього вигляду батареї
  • Ви хочете, щоб у вашій квартирі стало значно тепліше

Як пофарбувати батарею

Якщо батарея не нова і вже була пофарбована, стару фарбу потрібно зняти. Чим більше шарів фарби – тим менша ефективність. Якщо батареї фарбували кілька разів, вам знадобиться спеціальна змивка фарби на хімічній основі. Після нанесення фарбу необхідно зняти шпателем або скребком.

Якщо шар тільки один і не щільний, можна нанести нове покриття без видалення старої фарби.

Після очищення радіатор потрібно добре помити. А потім поверхню відшліфувати, але акуратно – щоб вирівняти поверхню, а не зняти ще один шар.

Далі на батарею потрібно нанести ґрунтовку - проти корозії. Ґрунтовка повинна добре висохнути, а лише після цього можна приступати до фарбування.

Якщо вашій батареї понад 50 років, варто задуматися про покупку нової. Чавунні батареї також мають термін придатності. Чим довше вона служить, тим більше пилу та нальоту накопичується всередині, а це заважає тепловіддачі.

Наносити фарбу можна лише на холодні батареї. Тому займіться цією важливою справою до того, як увімкнули опалення. Наносите трохи більш як 2 шари фарби.

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