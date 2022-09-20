Почему батареи в доме лучше красить в темный цвет: объяснения экспертов

Батареи в квартире служат источником тепла и их желательно подготовить до наступления холодов, чтобы они были более эффективными. Есть разные способы, которые помогают сделать теплоотдачу больше, в том числе и правильный цвет батарей.

В какой цвет нужно покрасить чугунные батареи в доме, чтобы было теплее - читайте ниже.

Чем покрасить батареи

В любом хозяйственном или строительном магазине обязательно найдутся краски, которые подходят для покраски батареи. Обычно на этикетке такой краске нарисованы батареи. Единственное отличие такой краски - у нее повышенный уровень термостойкости.

Лучше всего для батарей подходят:

Акриловая или акрилатная эмаль

Алкидная эмаль

Эти краски не утратят со временем свой цвет, быстро сохнут и не имеют неприятного запаха. А еще такая краска не трескается.

Если вы собираетесь покрасить старую батарею, то вам понадобится в магазине еще и антикоррозийный грунт по металлу.

Какой цвет для батареи лучше

Классика - это белый и традиционно именно в этот цвет красят батареи. Во многих панельных домах батареи окрашены в пастельные тона - серый, бежевый.

Однако эксперты рекомендуют выбирать темные цвета - черный, темно-коричневый и темно-серый. Такие батареи греют лучше, чем светлые - они быстрее нагреваются и дольше отдают тепло. Если черные батареи вам не нравятся - можно покрасить батарею в синий цвет.

Когда нужно покрасить батарею обязательно

Ваши батареи однозначно нуждаются в покраске, если:

Изменился оттенок покрытия

Неоднородность покрытия - пузырьки, сколы, трещины, дефекты краски

Вы провели капитальный ремонт обогревающих приборов

Для обновления интерьера и внешнего вида батареи

Вы хотите, чтобы в вашей квартире стало значительно теплее

Как покрасить батарею

Если батарея не новая и уже была окрашена, то старую краску нужно снять. Чем больше слоев краски - тем меньше эффективность. Если батареи красили несколько раз, то вам понадобится специальная смывка краски на химической основе. После нанесения краску нужно снять шпателем или скребком.

Если слой только один и не плотный, то можно нанести новое покрытие без удаления старой краски.

После очищения радиатор нужно хорошо помыть. А потом поверхность отшлифовать, но аккуратно - чтобы выровнять поверхность, а не снять еще один слой.

Далее на батарею нужно нанести грунтовку - против коррозии. Грунтовка должна хорошо высохнуть, а только после этого можно приступать к окраске.

Если вашей батарее более 50 лет, то стоит задуматься о покупке новой. У чугунных батарей также есть срок годности. Чем дольше она служит, тем больше пыли и налета накапливается внутри, а это мешает теплоотдаче.

Наносить краску можно только на холодные батареи. Поэтому займитесь этим важным делом до того, как включили отопление. Наносите не более 2 слоев краски.