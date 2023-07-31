Чоловіки хочуть отримати від жінки три речі, але мовчать про це

Він хоче, щоб ви його направляли

Жодний досвід не допоможе чоловікові, адже кожна жінка унікальна у своїх сексуальних потребах і без вашої допомоги у нього просто нічого не вийде.

Якщо не направляти чоловіка, не підказувати йому, як і що робити правильно, ви не зможете отримувати задоволення повною мірою.

Тож не бійтеся його вчити, адже задоволення чоловіка напряму залежить від того, наскільки задоволена його жінка.

Він хоче більше спонтанності

Так, чоловіки часто мріють про те, щоб жінка буквально затягла їх у темний куточок десь у зовсім невідповідному місці та звабила.

Не бійтеся проявляти ініціативу, розпочинати процес, зваблювати свого чоловіка, і він буде мріяти тільки про вас. Навіть, якщо повз ходитимуть топ-моделі з довжелезними ногами.

Він хоче обговорювати з вами всі свої фантазії

У ліжку є одне основне правило - процес не повинен завдавати дискомфорту нікому з учасників, а решта - на ваш розсуд.

Зробіть так, щоб ваш чоловік перестав почуватися невпевнено і зміг нарешті поділитися інтимними переживаннями.

Часто у чоловіків не вистачає духу зізнатися своїм партнеркам в деяких бажаннях, які можуть йому здаватися сороміцькими.

Пам'ятайте: довіра у стосунках розпочинається з довіри в ліжку. Розмовляйте, проявляйте ініціативу, експериментуйте, показуйте йому свої бажання, і все у вас буде добре.