Чоловіка вигнали з McDonald's через те, що він був "непідходяще" вдягнений (фото)

55-річний чоловік був неприємно вражений, коли його попросили покинути ресторан McDonald's через його зовнішній вигляд.

Що трапилося

Інцидент стався з Джеймсом Гремом, який із 2013-го року веде незвичний спосіб життя. Чоловік ходить босоніж і навіть бігає так марафони, але адміністрації ресторану такий вигляд клієнта не сподобався.

Джеймса "попросили" з одного з ресторанів у британському місті McDonald's Бексгілл, Сассекс вже після того, як він зробив замовлення і розташувався в ресторані.

"Займаючись своїми справами, я просто сів, чекаючи обслуговування, як підійшла співробітниця і сказала, що я не можу бути там без взуття. Я запитав її про це, і вона сказала слова "Нема взуття, нема сорочки - нема послуг", на що я сказав їй, що це стара приказка часів хіпі в США, яка використовувалася для обмежень людей", - розповів Грем.

Натомість співробітниця пішла за менеджером, який сказав, що Джеймс може порізатися.

Чоловік додав, що інцидент виглядав безглуздо ще й тому, що він сидів прямо біля ігрового майданчика, який часто був заповнений босоногими дітьми, які гралися.

Джеймс зробив свій вибір 10 років тому (фото: mirror.co.uk)

Чому Джеймс ходить босоніж

За словами чоловіка, що у 2013 році у нього був досвід, який змінив життя.

"Моя дружина померла, і з тих пір я просто живу життям. Життя надто коротке, щоб не робити те, що, на вашу думку, ви можете зробити", - ділиться своєю філософією Джеймс.

Джеймс сказав, що він пробіг 20 марафонів босоніж. Зокрема, нещодавно він пробіг Істборнський напівмарафон і цього року планує пробігти Лондонський марафон без взуття.

Він додав, що його спосіб життя часто викликає неоднозначну реакцію громадськості.

"Деякі в повному жаху і не розуміють цього. Інші люди повністю підтримують це і кажуть, що хотіли б, щоб у них вистачило сміливості та свободи зробити це", - розповідає чоловік.

Що відповіли в ресторані

Представник McDonald's сказав: "У McDonald's ми хочемо створити приємне середовище, щоб усі наші клієнти могли насолоджуватися враженнями.

Команда ресторану повідомила клієнта, що для його власної безпеки та комфорту інших відвідувачів усіх клієнтів просять носити взуття в ресторані.

Тим не менш, в ресторані стверджують, що коли він відмовився, клієнту дозволили залишитися і доїсти перед відходом.