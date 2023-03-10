Мужчину выгнали из McDonald's из-за того, что он был "неподходяще" одет (фото)

55-летний мужчина был неприятно поражен, когда его попросили покинуть ресторан McDonald's из-за его внешнего вида.

Что случилось

Инцидент произошел с Джеймсом Грэмом, который с 2013 года ведет необычный образ жизни. Мужчина ходит босиком и даже бегает так марафоны, но администрации ресторана такой вид клиента не понравился.

Джеймса "попросили" из одного из ресторанов в британском городе McDonald's Бексгилл, Сассекс уже после того, как он сделал заказ и расположился в ресторане.

"Занимаясь своими делами, я просто сел, ожидая обслуживания, как подошла сотрудница и сказала, что я не могу быть там без обуви. Я спросил ее об этом, и она сказала слова "Нет обуви, нет рубашки - нет услуг", на что я сказал ей, что это старая поговорка времен хиппи в США, которая использовалась для ограничений людей", - рассказал Грэм.

Сотрудница пошла за менеджером, который сказал, что Джеймс может порезаться.

Мужчина добавил, что инцидент выглядел бессмысленно еще и потому, что он сидел прямо у игровой площадки, которая часто была заполнена игравшими босоногими детьми.

Джеймс сделал свой выбор 10 лет назад (фото: mirror.co.uk)

Почему Джеймс ходит босиком

По словам мужчины, что в 2013 году у него был опыт, изменивший жизнь.

"Моя жена умерла, и с тех пор я просто живу жизнью. Жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что, по вашему мнению, вы можете сделать", - делится своей философией Джеймс.

Джеймс сказал, что он пробежал 20 марафонов босиком. В частности, недавно он пробежал Истборнский полумарафон, и в этом году планирует пробежать Лондонский марафон без обуви.

Он добавил, что его образ жизни часто вызывает неоднозначную реакцию общественности.

"Некоторые в полном ужасе и не понимают этого. Другие люди полностью поддерживают это и говорят, что хотели бы, чтобы у них хватило смелости и свободы сделать это", - рассказывает мужчина.

Что ответили в ресторане

Представитель McDonald's сказал: "В McDonald's мы хотим создать приятную среду, чтобы все наши клиенты могли наслаждаться впечатлениями".

Команда ресторана сообщила клиенту, что для его собственной безопасности и комфорта других посетителей всех клиентов просят носить обувь в ресторане.

Тем не менее, в ресторане утверждают, что когда он отказался, клиенту разрешили остаться и доесть перед уходом.