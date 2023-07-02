Чоловіка проковтнув кит, але йому вдалося дивом вижити (фото)

Подробиці інциденту

Чоловіка звуть Майкл Паккард, і він опинився в пащі горбатого кита в Провінстауні, штат Массачусетс, у червні 2021 року.

Цей шокуючий випадок потрапив у заголовки газет по всьому світу. Нещодавно герой розповів про все на онлайн-заході, де люди могли поставити свої запитання безпосередньо йому.

"Я був у пастці приблизно 30-40 секунд... Я був майже впевнений, що помру того дня", - поділився враженнями Майкл.

Майкл Паккард в лікарні (фото: dailystar.co.uk)

Як Майклу вдалося вижити

На щастя, кит виплюнув Паккарда перед тим, як спливи. Дайверу вдалося вибратися на сушу, після чого він потрапив до лікарні.

Цікаво, що в медзакладі, до нього прийшла медсестра з блокнотом в руках і попросила назвати номери лотереї.

Кажуть, що людина з таким везінням часто буває везучою в усьому. На підтвердження цьому говорить той факт, що Майкл потрапив в авіакатастрофу в 2001 році, в якій загинуло троє людей. Йому ж попри травми вдалося вижити.

Майкл з дітьми (фото: dailystar.co.uk)

"Я пірнув і спускався на дно. Мене просто вдарило. Як вантажний потяг... А потім раптом стало темно... Вода просто бігла, мчала навколо мене, чорна, і я відчував тиск на все своє тіло. І я просто рухався крізь воду, шалено швидко", - розповів Майкл Паккард.

Останнє, про що думав чоловік, опинившись на порозі смерті, були його дружина й діти.

Кити - мирні створіння (фото: pixabay)

Що відомо про горбатих китів

Зазначимо, що дорослі самці горбатого кита в середньому завдовжки 13-14 метрів, а самиці - 14-16 метрів. Їхня вага становить від 25 до 30 тонн.

Горбаті кити харчуються переважно ракоподібними, і те, що сталося з Майлом - випадковість. Цікаво, що горбаті кити інстинктивно захищають інших морських істот та людей від акул