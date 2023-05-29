Чоловік врятував водія з авто, що перекинулося й могло вибухнути: історія сміливого вчинку

Під Львовом пожежник у позаробочий час став свідком страшної аварії й сміливо кинувся рятувати водія машини, яка злетіла з дороги й перекинулася. Чоловік оперативно допоміг потерпілому вибратись та запобіг ймовірному вибуху пошкодженої автівки.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області у Facebook .

Що відомо про інцидент

Старший лейтенант служби цивільного захисту та начальник 46-го відділення державного пожежно-рятувального посту в Ходорові Львівської області Юрій Василишин 29 травня повертався додому зі зміни, коли випадково став свідком страшної аварії.

"Коли Юрій їхав дорогою біля села Дем’янка-Надністрянська Стрийського району його погляд раптово зупинився на автомобілі, що на очах у чоловіка злетів з дороги та перекинувся. Без вагань Юрій зупинився, щоб допомогти", - йдеться у повідомленні.

Василишин підійшов до автомобіля і швидко оцінив ситуацію. Потерпілий чоловік потребував допомоги.

"Юрій не зволікав, використовуючи свої навички та досвід, витягнув чоловіка з автомобіля, також відключив акумуляторну батарею авто, щоб уникнути будь-якої небезпеки виникнення пожежі чи вибуху", - написали у службі ДСНС.

Після цього чоловік зателефонував до Служби порятунку "101" та повідомив про аварію. Разом із потерпілим він дочекався медиків.

"Ця історія нагадує нам, що небайдужість - це палке бажання змінити світ на краще, починаючи з дрібних, але значущих вчинків. Нехай кожен із нас стане ланкою в цьому ланцюжку небайдужості. Нехай наші вчинки, рятуватимуть життя, змінюватимуть долі та робитимуть світ кращим", - зазначають рятувальники.

Юрій Василишин у позаробочий час допоміг вибратись водію із перевернутої автівки (фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області)