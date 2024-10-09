Чоловік-воїн учасниці дуету Анна-Марія потрапив у психлікарню: що відомо

Так, співачка розповіла, що її чоловік зараз перебуває у важкому стані через поранення, отримані на фронті. Він переніс складну операцію з відновлення біцепса.

Крім цього, психологічний стан Ігоря сильно постраждав через втрату бойових товаришів, чию загибель він бачив на передовій.

Після цього чоловік звернувся по домомогу до фахівців, тож зараз він проходить лікування в психіатричній лікарні.

Анна Опанасюк з коханим (фото: instagram.com/annamariaduet)

"Він був у Бахмуті, Часовому Яру. Саме зараз він проходить реабілітацію у Києві. Він мав складну операцію на перешиття біцепса, а зараз він лікується в психіатричній лікарні. Тому що має дуже тяжкі наслідки після того, як він втратив кількох побратимів. І це на нього і його живих побратимів дуже вплинуло психологічно. Він розуміє, що йому потрібна підтримка та лікування. Він хоче повернутися на фронт після лікування", - поділилася Ганна.

У соцмережах Сагайдак також поділився своїм станом.

"Бажаю здоров'я! Реабілітація продовжується... На наступному тижні вже я направляюся на лікування в психіатричну лікарню Павлова. Кукуху треба лікувати активніше. Можете мене підтримати активом на мою баночку на реабілітацію у шапці профілю. Всім здоров'я. Фото з Донеччини добре підкреслює мій стан до життя останнім часом", - написав він.

Ігор Сагайдак (фото: instagram.com/igor_sagaydak_peresmeshnik)

Що відомо про гурт ANNA MARIA

ANNA MARIA - це український музичний дует, що складається з сестер-близнючок Анни та Марії Опанасюк з Сімферополя. Їхній стиль поєднує поп-музику з елементами фолку та етніки. Вони стали відомими завдяки участі в різних музичних конкурсах, де їхня участь викликала неабиякий суспільний резонанс.

Так, головний скандал навколо дуету стався у 2019 році, коли вони брали участь у національному відборі на "Євробачення". В інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну сестри відмовилися прямо відповісти на запитання про політичну приналежність Криму.

Дует ANNA MARIA (фото: instagram.com/annamariaduet)

Сестри заявили, що "Крим - це їхня батьківщина", але ухилилися від визнання анексії його Росією, що викликало хвилю критики в українських ЗМІ та соцмережах.

Цей інцидент поставив під сумнів їхню подальшу музичну кар'єру в Україні, викликавши суспільне невдоволення, особливо серед тих, хто сприйняв їхні слова як недостатню підтримку української позиції щодо Криму.

Незважаючи на скандал, ANNA MARIA продовжують виступати та брати участь у різних музичних проектах, активно підтримують ЗСУ та дають концерти для поранених і переселенців.

Дует ANNA MARIA (фото: instagram.com/annamariaduet)