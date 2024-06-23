Чоловік вирішив відвідати покинуту лікарню і зробив жахливу знахідку: що він там побачив

Коли Мокслі оглядав занедбану лікарню, він звернув увагу, що біля будівлі стоїть поліцейський фургон.

"Поліція зупинилася на вулиці, вони побачили, що я стою там, поки мій дрон знімав лікарню", - пояснив він.

Але він відчув, що офіцери не дуже хотіли скласти йому компанію в його прогулянці по лікарні. Мокслі зауважив, що офіцери навіть не підійшли до нього, щоб спитати, що він там робить. А просто сиділи в машині, а потім поїхали геть. За його думкою, у них, можливо, була вагома причина триматися осторонь.

Будівлю цієї величезної лікарні побудували ще в 1760-х роках і вона декілька століть була важливим медичним закладом. В 1919 році її переробили у заклад для людей з вадами навчання. Про нього ходили погані чутки - розповіді про суворий режим і суворі покарання за дрібні помилки від тих, кому не пощастило потрапити туди.

І персонал, і мешканці пошепки розповідали й інші речі - що інколи ночами вони бачили примарну "сіру леді", яка переслідувала парадні сходи особняка.

Покинута лікарня вже багато років пуста (фото: Moxleys Paranormal World/YouTube)

Мокслі вважав, що він уловив відлуння кроків, а можливо й тріпання жіночої сукні, коли прогулювався по будівлі лікарні. Він озброївся високотехнологічним додатком для смартфона з датчиками для перекладу екологічних сигналів. І в певний момент він отримав повідомлення, від якого у нього встало волосся дибки.

"Зло скрізь" - лунало в телефоні, коли він пробирався одним з багатьох темних коридорів. А в одній з кімнат, де Мокслі відчув страх, додаток видав фразу: "Я поруч з тобою".

Моторошний голос наказав йому провести розкопки в певному місці. І судячи з виритих дір на стінах, він був не першим, кому давали таку моторошну підказку. Можливо, що хтось або щось були поховані під підлогою.

По цих сходах ночами ходить "сіра жінка" (фото: Moxleys Paranormal World/YouTube)

Дошки у цьому місці були пронизані вогкістю та мокрицею. І вони явно були небезпечними. Навіть здавалося, що ніби якась надприродна сутність попереджала Мокслі про неминучу небезпеку обвалення підлоги.

"Всередині, безперечно, є щось, що переслідує це місце", - каже дослідник.

Він зазначив, що тепер розуміє, чому поліція не стала допитуватися у нього, що він там робив, хоча дослідження закинутих будівель у Британії не є суто незаконним.

Посягання на територію не вважається кримінальним злочином, і рідко, коли землевласник докладе всіх зусиль, щоб подати приватний позов.