Мужчина решил посетить заброшенную больницу и сделал ужасную находку: что он там увидел

Когда Моксли осматривал запущенную больницу, он обратил внимание, что у здания стоит полицейский фургон.

"Полиция остановилась на улице, они увидели, что я стою там, пока мой дрон снимал больницу", – объяснил он.

Но он почувствовал, что офицеры не очень хотели составить ему компанию в его прогулке по больнице. Моксли заметил, что офицеры даже не подошли к нему, чтобы спросить, что он делает. А просто сидели в машине, а потом уехали. По его мнению, у них, возможно, была веская причина держаться в стороне.

Здание этой огромной больницы построили еще в 1760-х годах, и несколько веков она была важным медицинским учреждением. В 1919 году ее переделали в заведение для людей с недостатками обучения. О нем ходили плохие слухи - рассказы о суровом режиме и суровых наказаниях за мелкие ошибки от тех, кому не повезло попасть туда.

И персонал, и жители шепотом рассказывали и другие вещи - что иногда по ночам они видели призрачную "серую леди", которая преследовала парадную лестницу особняка.

Покинутая больница уже много лет пуста (фото: Moxleys Paranormal World/YouTube)

Моксли уверен, что он уловил эхо шагов, а возможно и трепыхания женского платья, когда прогуливался по зданию больницы. Он вооружился высокотехнологичным приложением для смартфона с датчиками для перевода экологичных сигналов. И в определенный момент он получил сообщение, от которого у него встали волосы дыбом.

"Зло везде" - раздавалось в телефоне, когда он пробирался одним из многих темных коридоров. А в одной из комнат, где Моксли испытал страх, приложение издало фразу: "Я рядом с тобой".

Жуткий голос приказал ему провести раскопки в определенном месте. И судя по вырытым дырам на стенах, он был не первым, кому давали такую жуткую подсказку. Возможно, кого-то или что-то похоронили под полом.

По этой лестнице по ночам ходит "серая женщина" (фото: Moxleys Paranormal World/YouTube)

Доски в этом месте были пронизаны сыростью и мокрицей. И они очевидно были опасными. Даже казалось, что какая-то сверхъестественная сущность предупреждала Моксли о неизбежной опасности обрушения полов.

"Внутри, безусловно, есть что-то, что преследует это место", - говорит исследователь.

Он отметил, что теперь понимает, почему полиция не стала допытываться у него, что он там делал, хотя исследование заброшенных зданий в Британии не сугубо незаконно.

Посягательство на территорию не считается уголовным преступлением, и редко, когда землевладелец приложит все усилия, чтобы подать частный иск.