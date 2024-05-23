Чоловік використовує вас, щоб забути свою колишню: які ознаки на це вказують

Початок нових стосунків зазвичай пов'язані з безліччю приємних і хвилюючих моментів. Однак буває так, що минуле починало сильно ускладнювати ситуацію. Багато людей кидаються в новий роман, щоб швидше забути про екс-коханих. І розчарування можуть отримати обидва партнери, оскільки людина не готова до нових стосунків.

Які ознаки можуть вказувати на те, що ваш обранець все ще не відпустив минуле та використовує ваш зв'язок для відволікання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) на пояснення психолога Марини Карасьової для Cluber.

Він усе ще сердиться на колишню

Чоловік часто чи навіть постійно згадує свою колишню, а в його голосі звучить гіркота та образа - це може бути ознакою того, що він ще не повністю відпустив минулі стосунки. Зверніть увагу на те, як він про неї говорить. Якщо звучить злість, образа, гнів - це може вказувати на невирішені почуття, які вплинуть на ваші стосунки.

Він переслідує колишню в соцмережах

Дії часом говорять голосніше, ніж будь-які слова. Якщо ви помітили, що він часто переглядає профілі своїх колишніх або лайкає старі фотографії, то, ймовірно, він намагається заповнити емоційну порожнечу. Цікавість - це нормально. Але, якщо це стає звичкою, це може вказувати, що у ваші стосунки він залучений не повністю.

Стосунки не романтичні

Якщо ваше спілкування більше схоже на дружбу, ніж романтичний зв'язок, це тривожний сигнал. Він може бути не залучений емоційно і використовує вас, щоб відволіктися. Відсутність прихильності, близькості або осмислених жестів може вказувати на те, що він не повністю готовий до нових серйозних стосунків.

Він хоче будувати плани на майбутнє

Якщо чоловік не готовий обговорювати будь-які довгострокові цілі, плани, уникає брати на себе зобов'язання, що виходять за межі короткострокової перспективи, це може сигналізувати на те, що він не впевнений у майбутньому. Людина, яка перебуває в процесі відновлення, може бути обережною, побоюючись зобов'язань, пов'язаних із близькими стосунками та спільними планами.

Чоловік порівнює вас із колишньою

Така ознака сама по собі - червоний прапорець. Часті порівняння між вами та його колишньою кажуть, що він все ще подумки прив'язаний до минулих стосунків. Він може ідеалізувати екс-кохану, вказувати на ваші недоліки, але постійні порівняння говорять про невирішений емоційний багаж, який сильно завадить розвитку ваших стосунків.

Він емоційно недоступний

Якщо чоловік емоційно недоступний чи здається таким, коли ви переживаєте важкі часи, це теж вказує, що він не дуже зацікавлений у ваших стосунках. Використовувати когось для відволікання часто означає збереження певної емоційної дистанції, щоб уникнути нового травматичного досвіду. Якщо він не підтримує вас емоційно, то це вказує, що він не готовий до відданого та підтримуючого партнерства.

Він уникає обговорення почуттів

Відкрите спілкування є ключовим моментом у будь-яких стосунках. Але якщо чоловік замовкає відразу, коли справа доходить до обговорення його емоцій або уникає розмов про ваші стосунки, це може бути ознакою того, що він вас використовує. Наприклад, щоб уникнути боротьби зі своїм власним емоційним багажем. Небажання ділитися почуттями може свідчити про відсутність справжнього емоційного зв'язку.

Він надто багато говорить про колишню

Для людей природно ділитися частинами свого минулого, але якщо ваші розмови часто зводяться на розмову про його колишню, це вказує, що чоловік не повністю присутній у поточних стосунках. Надмірні розмови про минуле можуть бути для нього способом упоратися з невирішеними почуттями. І це ускладнить розвиток ваших стосунків.