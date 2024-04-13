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Чоловік відомої російської "інфоциганки" пішов на війну проти України

Олена Бліновська з чоловіком (росЗМИ)
Автор: Іванна Пашкевич

Чоловік відомої російської "королеви марафонів" Олени Бліновської відправився на війну вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на росЗМІ.

Що відомо

Як повідомляють пропагандисти, вже майже місяць бізнесмен Олексій Бліновський воює проти українців в Донецькій області.

У такий спосіб чоловік начебто має намір "реабілітуватися" в очах держави і домогтися звільнення дружини із СІЗО.

Олена Бліновська з чоловіком (росЗМИ)

Зазначається, що справи у нього останнім часом ідуть не найкращим чином: із 12 його компаній три перебувають у процесі ліквідації, а сам бізнес "майже зруйнований".

Хто така Олена Бліновська

Олена - блогерка з мільйонами підписників, авторка "марафонів бажань". У квітні 2023 року їй висунули обвинувачення в несплаті податків і відмиванні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У січні 2024-го жінку було переведено з-під домашнього арешту в СІЗО.

Нещодавно ми розповідали, що відомий ведучий добровільно приєднався до лав ЗСУ.

Також ми писали, що теперішній таксист та соліст відомого гурту "Ненсі" висловився про війну.

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