Чоловік відомої російської "інфоциганки" пішов на війну проти України

Чоловік відомої російської "королеви марафонів" Олени Бліновської відправився на війну вбивати українців.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на росЗМІ.
Як повідомляють пропагандисти, вже майже місяць бізнесмен Олексій Бліновський воює проти українців в Донецькій області.
У такий спосіб чоловік начебто має намір "реабілітуватися" в очах держави і домогтися звільнення дружини із СІЗО.
Олена Бліновська з чоловіком (росЗМИ)
Зазначається, що справи у нього останнім часом ідуть не найкращим чином: із 12 його компаній три перебувають у процесі ліквідації, а сам бізнес "майже зруйнований".
Олена - блогерка з мільйонами підписників, авторка "марафонів бажань". У квітні 2023 року їй висунули обвинувачення в несплаті податків і відмиванні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
У січні 2024-го жінку було переведено з-під домашнього арешту в СІЗО.
Нещодавно ми розповідали, що відомий ведучий добровільно приєднався до лав ЗСУ.
Також ми писали, що теперішній таксист та соліст відомого гурту "Ненсі" висловився про війну.