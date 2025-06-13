Чоловік скинув 47 кг завдяки щоденним 5 хвилинним тренуванням: всього три вправи

Скільки важив чоловік

Колись чоловік важив 130 кг і носив сорочки потрійного розміру XL зі штанами 45 розміру в січні 2024 року. Тепер він важить 98 кг і носить штани 34 розміру.

38-річний шеф-кухар з Джексонвілля, штат Флорида, змінив своє життя після моторошного попередження лікаря. Він переглянув свій спосіб життя, почавши щоденні п'ятихвилинні високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT), періодичне голодування та значно скоротивши споживання вуглеводів.

Девід замінив рис і макарони на зелену квасолю та заморожені овочі, збільшив споживання білка та щотижня балував себе чітмілами, щоб підтримувати відчуття рівноваги.

Найважчим для нього було зберігати терпіння та віру в себе, чекаючи на результати.

"Одного разу я пішов до лікаря, і він сказав: "Слухай, Девіде, тобі потрібно схуднути, інакше ти зрештою не будеш поруч зі своїми дітьми", - сказав він.

Як виглядав Девід Ніно до схуднення (фото: mirror.co.uk)

У чоловіка є троє дітей: 14-річна Максиміліана, 12-річна Лексінгтон та 8-річний Ніксон. Проблеми зі здоров’ям, такі як астма, біль у спині та ішіас, спонукали до кардинальних змін.

Незважаючи на своє насичене життя шеф-кухаря, Ніно знаходив час для фізичних вправ, вдаючись до швидких високоінтенсивних інтервальних тренувань (HIIT), які вимагали лише п'яти хвилин на день.

"Я робив 2 хвилини берпі, 30 віджимань і 60 скручень. Таке поєднання коротких, інтенсивних тренувань та коригування дієти призвело до його вражаючої трансформації", - розповів чоловік.

Що призвело до збільшення ваги

Вуглеводи були головним винуватцем збільшення ваги Ніно. Він з'їдав п'ять мисок рису на день, іноді навіть вісім чи десять.

Тому він різко скоротив споживання вуглеводів і збільшив споживання овочів, особливо зелену квасолю. Використовуючи свої кулінарні знання, Ніно ділиться цікавим фактом про заморожені овочі.

Овочі можуть довгий час зберігатися у замороженому вигляді. Вони насправді корисніші через зростаюче використання пестицидів на свіжих продуктах. Періодичне голодування стало ще однією зброєю в його боротьбі зі схудненням.

До того ж чоловік перестав їсти після 18:00, а також збільшив споживання білка, який він називає "вбивцею жиру", одночасно уникаючи червоного м’яса.

Девід почав бачити результати вже через шість днів після впровадження нового режиму. Однак, раз на тиждень дозволяв собі їсти заборонену шкідливу їжу.

Девід Ніно після схуднення (фото mirror.co.uk)

Раціон чоловік

Сніданок

Шматочок тосту, два яйця, смузі з колагеновими пептидами та іноді фруктовий смузі.

Обід та вечеря

Білок (курка або риба) із замороженою зеленою квасолею замість рису.

Перекуси

Невеликі солоні, багаті на білок перекуси (курка з соусом Баффало, вершковий сир, шпинат).

Напої

Переважно вода.

Головне правило: не їсти після 18:00, окрім одного дня на тиждень.