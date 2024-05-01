Чоловік поборов старіння та в 61 виглядає на 38: як йому це вдалося

Що відомо про чоловіка, який поборов старіння

Дейв Паско з Мічигану все життя працював інженером, а зараз на пенсії.

На своєму веб-сайті він ділиться своїми складними планами вправ і харчування, стверджуючи, що він приймає 158 добавок на день.

"Я не хочу, щоб моє здоров'я було поганим, поки я живу", - заявив Паско.

"Моя мета прожити принаймні до 95 років у приголомшливій формі... якщо не до 110 років, дасть Бог", - додає він.

Дейву Паско 61 рік (Скриншот)

Які секрети молодості американця

Паско каже, що не ставить будильник, а спить, доки не прокинеться природним шляхом, хоча зазвичай це відбувається до сходу сонця. Після цього чоловік робить ранкову руханку, у яку входить розтяжка та п'ять хвилин на батуті.

Згодом він чистить зуби, не забуваючи про язик, а потім чекає годину, щоб прийняти 82 ранкові добавки, включаючи D-глюкарат кальцію та таблетку вітаміну D3.

Потім Дейв виходить на вулицю для ранкової пробіжки. Кожен день він також робить інтенсивне тренування з гантелями.

Щоб підкріпитися перед тренуваннями Паско робить собі коктейль з одного зеленого банана та насіння чіа.

Як харчується Дейв

Що стосується решти дня, Паско зазначає, що він рідко обідає. Натомість він вечеряє десь із 15 до 17 години.

Американець завжди обирає органічну яловичину, курчат на вільному вигулі або рибу, виловлену в дикій природі.

Він також їсть різнокольорові овочі та регулярно додає до своїх страв часник, зелень і квашену капусту.

Дейв правильно харчується, включаючи в раціон багато овочів (Скриншот)

Цікаво, що Паско не рахує калорії.

"Обмежуючи прості вуглеводи більшу частину часу, я їм стільки, скільки захочу, не набираючи ваги і, мабуть, не прискорюючи швидкість свого старіння", - стверджує він.

Як і його відомий колега-біохакер Брайан Джонсон, Паско використовує окуляри, що блокують блакитний колір, щоб зменшити вплив світла під час перегляду телевізора або використання планшета.

Перед тим, як лягти спати, він робить вправи на баланс і гнучкість і приймає ще десяток добавок.