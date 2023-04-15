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Чоловік перетворив контейнери на шикарний будиночок. Дивіться, як він виглядає (фото)

Як виглядає унікальний будинок (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Архітектор із Нової Зеландії звів будиночок із транспортних контейнерів за власним проєктом. На будівництво витратив 137 тис. доларів. Попри невеликий розмір житла, воно максимально функціональне й ідеально вписалось у ландшафт.

Про це пише Insider.

Як виглядає будиночок із контейнерів

43-річний Фабіан Лоу здобув освіту архітектора і багато років мріяв спроєктувати крихітний будинок. Він почав працювати над зведенням житла у липні 2020 року.

"Коли я дізнався про контейнерні будинки в школі, я думав, що це новий спосіб життя", - сказав він, додавши, що "він не прихильник великих просторів" і вважає за краще "жити просто".

Він витратив 137 000 доларів на внутрішній дворик і корпус будинку на 108 кв. м. Буквально два місяці знадобилося для завершення корпусу.

Ось так виглядає будинок із контейнерів (фото: insider.com)

Лоу сам розробив архітектуру та інтер’єр будинку.

"Я подумав, що це гарний час, щоб використати свій диплом", - додав чоловік.

За словами Лоу, придбання землі для його будинку було однією з найскладніших частин процесу будівництва. У січні минулого року він знайшов землю для оренди. Хоча він є власником будинку, він має неофіційний договір оренди з власником землі.

Ось так виглядає будинок із контейнерів (фото: insider.com)

Житло маленьке, але багатофункціональне

Неподалік від будинку Лоу є ферма та сад, де він разом зі своїми сусідами пасе худобу, курей, альпак і кіз.

Лоу зізнається, що жити в маленькому будинку спершу було складно. Але він зробив житло функціональним.

Лоу хотів, щоб дизайн його будинку максимально гармоніював з навколишнім середовищем. Відкритий внутрішній дворик має вид на величезні луки, що змушує Лоу відчувати, що простір є його "власним особистим парком".

"Мені подобається доступність навколишнього середовища", - сказав Лоу, додавши, що йому подобається кемпінг і перебування на природі.

Ось так виглядає будинок із контейнерів (фото: insider.com)

Частина будинку оснащені вікнами від підлоги до стелі, які дозволяють майже панорамний вид на природний ландшафт. Крім того, патіо обладнано відкритою кухнею, де Лоу готує ароматні азіатські страви.

Лоу вірить в інтеграцію природи в будинок - тому прикрасив стіни десятками рослин.

Однією з найбільш вражаючих речей у будинку Лоу є просторе відкрите патіо.

Ось так виглядає будинок із контейнерів (фото: insider.com)

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