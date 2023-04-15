Чоловік перетворив контейнери на шикарний будиночок. Дивіться, як він виглядає (фото)

Архітектор із Нової Зеландії звів будиночок із транспортних контейнерів за власним проєктом. На будівництво витратив 137 тис. доларів. Попри невеликий розмір житла, воно максимально функціональне й ідеально вписалось у ландшафт.
Про це пише Insider.
43-річний Фабіан Лоу здобув освіту архітектора і багато років мріяв спроєктувати крихітний будинок. Він почав працювати над зведенням житла у липні 2020 року.
"Коли я дізнався про контейнерні будинки в школі, я думав, що це новий спосіб життя", - сказав він, додавши, що "він не прихильник великих просторів" і вважає за краще "жити просто".
Він витратив 137 000 доларів на внутрішній дворик і корпус будинку на 108 кв. м. Буквально два місяці знадобилося для завершення корпусу.
Лоу сам розробив архітектуру та інтер’єр будинку.
"Я подумав, що це гарний час, щоб використати свій диплом", - додав чоловік.
За словами Лоу, придбання землі для його будинку було однією з найскладніших частин процесу будівництва. У січні минулого року він знайшов землю для оренди. Хоча він є власником будинку, він має неофіційний договір оренди з власником землі.
Неподалік від будинку Лоу є ферма та сад, де він разом зі своїми сусідами пасе худобу, курей, альпак і кіз.
Лоу зізнається, що жити в маленькому будинку спершу було складно. Але він зробив житло функціональним.
Лоу хотів, щоб дизайн його будинку максимально гармоніював з навколишнім середовищем. Відкритий внутрішній дворик має вид на величезні луки, що змушує Лоу відчувати, що простір є його "власним особистим парком".
"Мені подобається доступність навколишнього середовища", - сказав Лоу, додавши, що йому подобається кемпінг і перебування на природі.
Частина будинку оснащені вікнами від підлоги до стелі, які дозволяють майже панорамний вид на природний ландшафт. Крім того, патіо обладнано відкритою кухнею, де Лоу готує ароматні азіатські страви.
Лоу вірить в інтеграцію природи в будинок - тому прикрасив стіни десятками рослин.
Однією з найбільш вражаючих речей у будинку Лоу є просторе відкрите патіо.
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