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"Чоловік п'є, а ти з ним, - це ок?" Клопотенко сказав, що думає про "традиційні українські цінності"

Фото: Клопотенко поміркував на тему традиційних українських цінностей (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Популярний кулінар та ресторатор Євген Клопотенко відомий не лише своєю майстерністю на кухні. Також він веде блог, просуває реформи у сфері харчування та, безперечно, є лідером думок. Так він висловив свою позицію щодо традиційних українських цінностей.

Про це Клопотенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи існують українські традиційні цінності?

Євген здивувався, чи взагалі існує зараз така термінологія.

"А що таке українські традиційні цінності? Є така термінологія?" - сказав він.

"Чоловік п'є, а ти з ним - це ок? Коли ти на Новий рік готуєш олів'є - це традиційні українські цінності? Коли в тебе двоє дітей і дружина і ти хочеш їх утопити, це цінності?" - обурився кулінар.

За його словами, "якщо в нього зараз немає сім'ї, значить інститут сім'ї змінився".

"Все змінюється під тиском миру та інституту сім'ї", - уточнив Євген.

Клопотенко зазначив, що головне, щоб людина була щасливою, а не залежала від стереотипів суспільства.

 

Раніше ми писали, що Клопотенко склав меню на поминки Путіна.

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Евгений Клопотенко