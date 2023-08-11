"Чоловік п'є, а ти з ним, - це ок?" Клопотенко сказав, що думає про "традиційні українські цінності"

Чи існують українські традиційні цінності?

Євген здивувався, чи взагалі існує зараз така термінологія.

"А що таке українські традиційні цінності? Є така термінологія?" - сказав він.

"Чоловік п'є, а ти з ним - це ок? Коли ти на Новий рік готуєш олів'є - це традиційні українські цінності? Коли в тебе двоє дітей і дружина і ти хочеш їх утопити, це цінності?" - обурився кулінар.

За його словами, "якщо в нього зараз немає сім'ї, значить інститут сім'ї змінився".

"Все змінюється під тиском миру та інституту сім'ї", - уточнив Євген.

Клопотенко зазначив, що головне, щоб людина була щасливою, а не залежала від стереотипів суспільства.