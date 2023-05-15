Чоловік не купував туалетний папір з 2013 року: на що він його замінив та скільки заощадив

Історія Робіна Грінфілда

Спочатку 36-річний Робін Грінфілд відмовився від купівлі туалетного паперу у 2013 році, замінивши їх залишками серветок. Чоловік стверджує, що заощадив тисячі фунтів стерлінгів, не купуючи жодного рулону протягом десяти років. Замість паперу він використовує лист рослини.

Робін розповів, що використовує для гігієни після туалету лист лікарського живокосту, оскільки та має ідеальний розмір і текстуру.

Так виглядає листя рослини, що замінює Робіну туалетний папір (littlerivercooperative.com)

Еколог Робін вважає, що заощадив значну суму. І тепер він хоче спонукати інших відмовитись від звичайного рулону туалетного паперу.

"Споживання туалетного паперу сприяє вирубці лісів та масовому використанню викопного палива для транспортації", - каже він.

Робін закликає вирощувати вдома власні рослини, які замінять папір.

Робін закликає відмовитися від покупки туалетного паперу (фото: express.co.uk)

Робін виявив цю рослину, що росте в Африці та Південній Азії, п'ять років тому. За його словами, кожен аркуш - розміром зі шматок туалетного паперу, а його м'яка текстура робить його чудовою альтернативою.Також листя має приємний аромат.

Робін зазначає, що рослину можна просто посадити вдома, щоб туалетного паперу вистачило на все життя.

"Зараз ми повністю залежимо від корпорацій, які заробляють мільйони, знищуючи планету. Викопне паливо та великі фабрики викликають великі руйнування, а вирощувати власний туалетний папір весело та екологічно", - резюмував еколог.

Зазначимо, що середній американець витрачає 11 198 доларів на туалетний папір упродовж свого життя.