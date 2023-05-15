Мужчина не покупал туалетную бумагу с 2013 года: на что он ее заменил и сколько сэкономил

История Робина Гринфилда

Изначально 36-летний Робин Гринфилд отказался от покупки туалетной бумаги в 2013 году, заменив их остатками салфеток. Мужчина утверждает, что сэкономил тысячи фунтов стерлингов, не покупая ни единого рулона в течение десяти лет. Вместо бумаги он этого использует лист растения.

Робин рассказал, что использует для гигиены после туалета лист живокости, так как он имеет идеальный размер и текстуру.

Так выглядят листья растения, заменяющие Робину туалетную бумагу (littlerivercooperative.com)

Эколог Робин считает, что сэкономил значительную сумму. И теперь он хочет побудить других отказаться от обычного рулона туалетной бумаги.

"Потребление туалетной бумаги способствует вырубке лесов и массовому использованию ископаемого топлива для транспортации", - говорит он.

Робин призывает выращивать дома собственные растения, которые заменят бумагу.

Робин призывает отказаться от покупки туалетной бумаги (фото: express.co.uk)

Робин обнаружил это растение, произрастающего в Африке и Южной Азии, пять лет назад. По его словам, каждый лист - размером с кусок туалетной бумаги, а его мягкая текстура делает его отличной альтернативой.

Робин отмечает, что растение можно просто посадить дома, чтобы туалетной бумаги хватило на всю жизнь.

"В настоящее время мы полностью зависим от корпораций, которые зарабатывают миллионы, уничтожая планету. Ископаемое топливо и большие фабрики вызывают большие разрушения, а выращивать собственную туалетную бумагу весело и экологично", - резюмировал эколог.

Отметим, что средний американец тратит 11 198 долларов на туалетную бумагу в течение своей жизни.