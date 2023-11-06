Чоловік Ірини Федишин виїхав за кордон: співачка гнівно відповіла на хейт

Ірина Федишин відповіла хейтерам

За словами знаменитості, її чоловік знаходиться за межами України на законних підставах.

Ірина Федишин з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Він отримав відповідний дозвіл на виїзд за кордон, оскільки там подружжя заробляє кошти на ЗСУ.

"Так, тут декілька дописувачів пишуть дурниці. Ви при свому розумі??? Що так все перекручуєте? Поїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. І, Слава Богу, заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів і не тільки. Бо зараз навіть на один дрон зібрати важко, в тому числі і за кордоном. Поїдьте і спробуйте. Хто вам мішає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу Міністерства і ніхто не ховається. Вже не один раз виїжджав і постійно повертається. І цього разу повернувся і вже є в Україні. Заспокойтеся", – різко відповіла Ірина.

Ірина Федишин з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Федишин додала, що її коханий організовує благодійні концерти, працює із військовими запитами, а також займається благодійним фондом.

"Для чого виписувати образливі коменти і так знецінювати працю людей?? Віталій співзасновник благодійного фонду Ірини Федишин і робить величезну роботу для України. Окрім організації благодійних концертів, постійно працює зі запитами військових", - уточнила співачка.

Ірина Федишин з чоловіком (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

До слова, від самого початку повномасштабної війни з РФ Федишин активно займається волонтерською діяльністю, виступає на передовій на підтримку військових.

На початку лютого її брат, Роман Климкович, загинув у боях під Соледаром, і впродовж більш ніж місяця родині не вдавалося повернути тіло полеглого воїна з поля бою.

Ірина Федишин з чоловіком (фото: instagram.com/irynafedyshyn)