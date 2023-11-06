Муж Ирины Федишин выехал за границу: певица гневно ответила на хейт

Ирина Федишин ответила хейтерам

По словам знаменитости, ее супруг находится за пределами Украины на законных основаниях.

Ирина Федишин с мужем и детьми (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Он получил соответствующее разрешение на выезд за границу, поскольку там супруги зарабатывают средства на ВСУ.

"Да, здесь несколько пользователей пишут глупости. Вы при своем уме??? Что так все перекручиваете? Поехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. И, Слава Богу, заработали и купили из этой поездки 100 дронов и не только. Потому что сейчас даже на один дрон собрать трудно, в том числе и за границей. Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства и никто не прячется. Уже не раз выезжал и постоянно возвращается. И на этот раз вернулся. и уже есть в Украине. Успокойтесь", - резко ответила Ирина.

Ирина Федишин с мужем и детьми (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Федишин добавила, что ее любимый организует благотворительные концерты, работает с военными запросами, а также занимается благотворительным фондом.

"Для чего выписывать оскорбительные комменты и так обесценивать труд людей? Виталий соучредитель благотворительного фонда Ирины Федишин и делает огромную работу для Украины. Кроме организации благотворительных концертов постоянно работает с запросами военных", - уточнила певица.

Ирина Федишин с мужем (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

К слову, с самого начала полномасштабной войны с РФ Федишин активно занимается волонтерской деятельностью, выступает на передовой в поддержку военных.

В начале февраля ее брат, Роман Климкович, погиб в боях под Соледаром, и на протяжении более месяца семье не удавалось вернуть тело павшего воина с поля боя.

Ирина Федишин с мужем (фото: instagram.com/irynafedyshyn)