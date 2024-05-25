Чоловік Єфросиніної вразив словами про неї на тлі чуток про розлучення

25 травня ведуча Марія Єфросиніна відзначає ювілей, їй виповнилося 45 років. З цієї нагоди її чоловік Тимур Хромаєв зробив щемливий допис, у якому з ніжністю про неї висловився.
Що написав чоловік Єфросиніної на тлі чуток про їхнє розлучення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Машенька, сьогодні важливий день - в тебе День народження, та ще й кругла дата. Я не рахую роки разом, але я дуже вдячний долі, що зустрів тебе тоді в Ялті, і за кожен рік, місяць, день, які ми провели разом", - написав обранець ведучої.
"Дуже вдячний тобі за справжність почуттів, за дітей, за нашу сімʼю, за те, що навчилася приймати мої рішення, навіть якщо не погоджуєшся з ними всередині. На моїх очах ти змінювалася, і продовжуєш змінюватися", - додав він.
Нині ж, зауважив Хромаєв, коли він "несе свій військовий обовʼязок", його обраниця взяла на себе обов'язки глави родини. І чоловік Єфросиніної вдячний їй за це.
"Я тебе називаю "жінка-центр прийняття рішень" недаремно. Ти стала справжнім надійним тилом для мене і наших дітей. Дякую І вітаю! Моя Маша, роки - це лише шлях, який тебе загартовує. Кохаю тебе. Твій Тимур", - додав він.
Щемливі слова Хромаєва вразили мережу. Втім, у коментарях юзери не тільки приєднуються до привітань Єфросиніної. Деякі користувачі почали питати, чи мають хоча б якесь підґрунтя чутки про розлучення пари.
Коментатори пишуть:
Ведуча та її обранець живуть у шлюбі понад 20 років. За цей час вони двічі стали батьками, пара виховує доньку та сина. Втім, у квітні цього року блогер Богдан Беспалов, який розповсюджує плітки та посилається на анонімних "інсайдерів", заговорив про ймовірні проблеми у стосунках Єфросиніної та Хромаєва.
Втім, чутки про розлучення ведуча не підтвердила. Але блогер запевняв, що Хромаєв нібито втомився від стосунків.
До слова, нещодавно стало відомо, що колишня Потапа висловилася про чоловіка 26-річної доньки.
Окрім цього, раніше ми розповідали, як виглядають сини Усика.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Хромаєва, відео з YouTube-каналу Богдана Беспалова.