Чоловік дожив до 78 років з трьома пенісами і міг про це навіть не підозрювати

78-річний британець пожертвував своє тіло після смерті науці і його волю було виконано. Тіло для вивчення було передано студентам-медикам Бірмінгемського університету.

Однак під час розтину тіла студенти знайшли неймовірну аномалію - внаслідок рідкісного генетичного захворювання у чоловіка насправді було три пеніси.

За словами науковців, пенсіонер все життя міг і не підозрювати про свої "чудові анатомічні зміни". Бо рідкісне генетичне захворювання вдалося помітити тільки вже після розтину тіла.

Медики провели дослідження і виявили у чоловіка трифалію, дуже рідкісне генетичне захворювання, яке було зареєстровано всього лише раз - за даними Journal of Medical Case Reports, у 2020 році.

Хлопчик народився в Ірані й батьки звернулися до лікарів, помітивши в 3-місячного сина розбухлу калитку та шкірні відростки. Під час огляду з'ясувалося, що насправді то були пеніси довжиною приблизно у два та один сантиметри. Лікарі прооперували дитину та видалили зайві пеніси.

Однак, частіше зустрічається дифалія або наявність подвійних пенісів, і це генетичне захворювання вражає у середньому одного на 5-6 млн людей.

У висновках дослідження, медики повідомили, що 78-річний чоловік мав високий зріст, його зовнішні статеві органи були у нормі. А два надлишкових пеніси були знайдені під час розрізу, у мошонковому мішку.

Рання фаза розвитку статевих органів в утробі матері відбувається на 4-7 тижні вагітності. Пеніс розвивається зі статевого горбка і контролюється дигідротестостероном. Генетичні аномалії, що впливають на експресію андрогенних рецепторів, можуть викликати морфологічні генітальні аномалії.

"У цьому випадку, можливо, було потроєння статевого горбка. Уретра спочатку розвинулася у вторинному пенісі, однак, коли цей пеніс не зміг розвинутися, уретра змінила свій курс і замість цього розвинулася у первинному пенісі", - пояснюють вчені.

Майже у всіх випадках подвоєння статевого члена, яке, як правило, було пов'язано з іншими вродженими аномаліями, хірурги вирішували видаляти додатковий пеніс.

Внутрішнє подвоєння статевого члена, однак, зазвичай виявлялося пізніше в житті з сексуальною дисфункцією, обструктивними симптомами сечовипускання та нетриманням сечі у дорослому віці.

"Основний і додатковий пеніс мали спільний сечовипускальний канал, що проходив через додатковий пеніс перед тим, як потрапити в основний. Найменший додатковий пеніс не мав уретроподібної структури", - підкреслили автори дослідження.

Вони не впевнені, чи цей дефект залишався непоміченим, оскільки в анамнезі пацієнта була операція з видалення пахової грижі.