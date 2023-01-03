Чого вам не вистачає в житті просто зараз: швидкий психологічний тест

Психологічний тест у картинках

Окиньте оком зображення з сімома різнокольоровими птахами нижче. Ваша задача в тому, щоб швидко зробити вибір. Не думайте та не розглядайте картинку довго. Щоб дізнатися істинне бажання, не потрібно дуже заглиблюватися.

Швидко оберіть одного з птахів на зображенні (фото: ukr.media)

Результати тесту

Птах 1

У вас просто сила-силенна справ, оскільки ви не можете всидіти на місці. Проте навіть настільки активну людину це втомлює. Ви ставите свої потреби нижче інтересів інших людей. Навчіться говорити "ні", щоб позбутися відчуття хронічної втоми, яке зрештою призводить до проблем зі здоров'ям.

Птах 2

Вас майже постійно турбують запитання, що з вами не так і за що вам та чи інша невдача. Вам варто навчитися приймати себе та людей довкола такими, якими вони є. Опануйте свої емоції, будьте собою. Навіть ті, хто не заслуговують вашої уваги, помітять цю зміну у вас.

Птах 3

Якщо ви захочете відпочити, до вас заговорить внутрішній голос словами, що ви марнуєте час. Але він помиляється. Мати такий запас сил - круто, проте він не нескінченний. Щоб продовжити в тому ж дусі, вчіться розслаблятися та не думати про робочі обов'язки.

Птах 4

Впевненість у собі - це те, чого вам зараз не вистачає. Через її відсутність ви втрачаєте нові можливості. Не бійтеся робити помилки, адже всі ми на них вчимося. Намагайтеся більше розвиватися та не сприймати все серйозно.

Птах 5

У вас прекрасна розвинене вміння співчувати. Люди приходять до вас виговоритися, але ніколи не слухають вас. Проте потреба поділитися з кимось своїми турботами - актуальна для всіх людей, тому що ми істоти соціальні. Спробуйте поділитися вашими переживаннями з тим, кому довіряєте, тоді вам відразу стане легше.

Птах 6

Ваша найсильніша риса - щедрість, хоча ви й не повинні цього робити. Проявляйте турботу до тих, до кого справді хочете. Ви завжди отримаєте допомогу з боку близьких і друзів, варто лише простягнути руку. Лише не бійтеся просити про цю допомогу.

Птах 7

По життю ви дуже позитивна та активна людина. Знайомі часто кажуть, що у вас всередині справжнє полум'я. Зараз ви можете відчути, що воно згасає, і це нормально. Сплануйте свій день так, щоб мати час суто для себе та речей, які вам подобаються. Якісний відпочинок подарує вам друге дихання та радість життя.