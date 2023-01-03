Чего вам не хватает в жизни прямо сейчас: быстрый психологический тест

Психологический тест в картинках

Окиньте взглядом изображение с семью разноцветными птицами ниже. Ваша задача состоит в том, чтобы быстро сделать выбор. Не думайте и не рассматривайте картинку долго. Чтобы узнать истинное желание, не нужно слишком углубляться.

Быстро выберите одну из птиц на изображении (фото: rus.media)

Результаты теста

Птица 1

У вас просто уйма дел, поскольку вы не можете усидеть на месте. Однако даже столь активного человека это утомительно. Вы ставите свои потребности ниже интересов других людей. Научитесь говорить "нет", чтобы избавиться от ощущения хронической усталости, которое в конечном итоге приводит к проблемам со здоровьем.

Птица 2

Вас почти постоянно беспокоят вопросы, что с вами не так и за что вам та или иная неудача. Вам следует научиться принимать себя и людей вокруг такими, какие они есть. Освойте свои эмоции, будьте собой. Даже те, кто не заслуживает вашего внимания, заметят это изменение в вас.

Птица 3

Если вы захотите отдохнуть, вам заговорит внутренний голос словами, что вы тратите время. Но он ошибается. Иметь такой запас сил - круто, однако он не бесконечен. Чтобы продолжить в том же духе, учитесь расслабляться и не думать о рабочих обязанностях.

Птица 4

Уверенность в себе - это то, чего вам сейчас не хватает. Из-за ее отсутствия вы упускаете новые возможности. Не бойтесь совершать ошибки, ведь все мы на них учимся. Старайтесь больше развиваться и не принимать все серьезно.

Птица 5

У вас прекрасное развитое умение сочувствовать. Люди приходят к вам выговориться, но никогда не слушают вас. Однако потребность поделиться с кем-то своими заботами - актуальна для всех людей, потому что мы существа социальные. Попытайтесь поделиться вашими переживаниями с тем, кому доверяете, тогда вам сразу станет легче.

Птица 6

Ваша сильнейшая черта - щедрость, хотя вы и не должны этого делать. Проявляйте заботу к тем, к кому вы действительно хотите. Вы всегда получите помощь со стороны близких и друзей, стоит только протянуть руку. Только не бойтесь просить об этой помощи.

Птица 7

По жизни вы очень положительный и активный человек. Знакомые часто говорят, что у вас внутри настоящее пламя. Сейчас вы можете почувствовать, что оно угасает, и это нормально. Спланируйте свой день так, чтобы иметь время для себя и вещей, которые вам нравятся. Качественный отдых подарит вам второе дыхание и радость жизни.