Для чого потрібна лампа для монітора та як правильно її вибрати

Що за лампи для монітора

Світлова панель монітора - це апаратне забезпечення із спеціально розробленим затискачем, що дозволяє прикріплювати його до моніторів. Це чудовий спосіб покращити ергономічні умови освітлення та заощадити цінне місце на вашому столі. Асиметрична оптична конструкція світлової панелі монітора також усуває відблиски від екрану, освітлюючи лише стіл.

Чи варто використовувати лампу для монітора

Ви можете подумати, що покупка світлової панелі для монітора не така вже й важлива, але дискомфорт в очах через недостатнє освітлення швидко нагадає вам, наскільки важливе правильне освітлення.

Перш ніж щось купувати, краще ретельно розглянути свої потреби та уподобання. Що слід враховувати під час вибору лампи для монітора:

Освітленість

Слабке синє світло

Економія місця

Регульованість

Зовнішній вигляд

Які переваги ламп для монітора

Зменшує навантаження на очі

Створюючи робоче або ігрове середовище, ви повинні переконатися, що воно добре освітлене. Це полегшує майбутні проблеми зі здоров'ям та забезпечує більш високий рівень продуктивності.

Усуває відблиски монітора

Яскраві настільні світильники традиційного дизайну часто створюють блискучі відблиски на екрані, змушуючи вас переміщати монітор. У найкращих світлодіодних настільних лампах сьогодні використовується складна оптика, що дозволяє спрямовувати світло на стіл і не допускати його потрапляння на екран.

Інтелектуальна зміна яскравості та кольору

Шукайте лампу, яка може змінювати колір відповідно до вашого стилю роботи або часу доби. Колірна "температура" може впливати на вашу концентрацію та настрій.

Економія місця

Захаращений простір - це великий недолік для настільного комп'ютера. Це не тільки заважає зосередитись, а й впливає на настрій. Завдяки світловій панелі на моніторі ви можете попрощатися з бардаком на столі.

Для цоколя лампи та додаткових дротів не потрібно місця, що допоможе вам навести лад та зберегти ваш стіл чистим та професійним. Більше того, немає потреби у гвинтах або стрічці, які можуть пошкодити монітори, оскільки затискач підходить для будь-якого монітора завтовшки від одного до трьох сантиметрів.

Світлодіоди з нульовим мерехтінням

Багато світлодіодних ламп використовують базові компоненти, які швидко блимають, імітуючи світло лампи розжарювання. У світлових панелях використовуються світлодіоди з нульовим мерехтінням, які діють так само, як лампи розжарювання, створюючи стабільний світловий потік, приємний для очей, створюючи продуктивне та ефективне робоче середовище.

Розумне затемнення

Для багатьох людей, що працюють біля вікон, навколишнє світло коливається протягом дня та вечора. Підсвічування лампи оснащено датчиком зовнішнього освітлення, який визначає світло навколишнього середовища та підлаштовується під нього, створюючи більш комфортне робоче місце.

Регульована колірна температура

Плавний вибір яскравості та колірної температури допоможе вам налаштувати їх відповідно до ваших потреб. Тепле світло допоможе розслабитися та відновити сили, а холодне сконцентруватися.

Як виглядає лампа для монітора (фото: BenQ)

Як вибрати лампу на монітор

Уточніть режими роботи

Мабуть, це найголовніший параметр таких освітлювальних приладів. Ідеальна лампа повинна пропонувати широкі налаштування температури та яскравості, щоб ви могли налаштувати освітлення під монітор та оточення, та дійсно знизили навантаження на очі.

Дізнайтесь зону підсвічування

Деякі виробники вказують, на якій відстані та наскільки яскраво працює їхня лампа. Це варто перевірити заздалегідь, особливо якщо у вас великий стіл: може виявитися, що потужності приладу не вистачить і краї виявляться в тіні.

Перевірте тип кріплення та підключення

Усі лампи надягають на монітор зверху, ширина кріплення зазвичай регулюється під товщину корпусу. У моделей дешевше лампа зазвичай прикручується до підставки, більш дорогі і просунуті версії дають більше контролю за рахунок магнітного кріплення пристрою до підставки або шарніра, що дозволяє налаштувати кут нахилу вже після установки.