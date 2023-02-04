Чого ніколи не бачать кішки, і якого кольору їхній світ

Що не бачать кішки

Відомо, що зір у кішок у сім разів кращий, ніж у людей. Але при цьому деякі речі вони бачать краще, ніж ми.

Кішки можуть розрізняти об'єкти на відстані 60 метрів, проте оптимальна дальність, де кішка чітко бачить предмети, становить від 75 сантиметрів до 6 метрів.

Близько розташовані об'єкти кішка бачить розмито і розпізнає переважно з допомогою органів дотику.

Ще одна цікава особливість зору кішок полягає в тому, що статичні об'єкти вони бачать гірше, ніж рухомі.

Крім того, тварини фокусуються на об'єктах, що рухаються у горизонтальній площині. Рухи вертикаллю їм розпізнати дещо складніше.

Кішки мають особливий, вибірковий зір (фото: freepik)

В яких кольорах кішки сприймають світ?

Наші домашні улюбленці не здатні сприймати відтінки коричневого, червоного та помаранчевого кольорів. Також вони погано розрізняють жовтий, білий та фіолетовий.

А от найкраще кішки розрізняють сірий, зелений і синій кольори, тому світ для кішки блакитно-сірий.