UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чого ніколи не бачать кішки, і якого кольору їхній світ

Чого ніколи не бачать кішки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кішки - дивовижні створіння, які живуть поруч з нами, але водночас - в якомусь своєму світі. Слух, нюх, зір та інші здібності у них розвинуті інакше, ніж в інших тварин, і тим паче вони сильно відрізняються від людського сприйняття світу. В тому числі - зорового.

Дізнайтеся, як пухнасті друзі бачать наш світ - в матеріалі Styler нижче.

Що не бачать кішки

Відомо, що зір у кішок у сім разів кращий, ніж у людей. Але при цьому деякі речі вони бачать краще, ніж ми.

Кішки можуть розрізняти об'єкти на відстані 60 метрів, проте оптимальна дальність, де кішка чітко бачить предмети, становить від 75 сантиметрів до 6 метрів.

Близько розташовані об'єкти кішка бачить розмито і розпізнає переважно з допомогою органів дотику.

Ще одна цікава особливість зору кішок полягає в тому, що статичні об'єкти вони бачать гірше, ніж рухомі.

Крім того, тварини фокусуються на об'єктах, що рухаються у горизонтальній площині. Рухи вертикаллю їм розпізнати дещо складніше.

Кішки мають особливий, вибірковий зір (фото: freepik)

В яких кольорах кішки сприймають світ?

Наші домашні улюбленці не здатні сприймати відтінки коричневого, червоного та помаранчевого кольорів. Також вони погано розрізняють жовтий, білий та фіолетовий.

А от найкраще кішки розрізняють сірий, зелений і синій кольори, тому світ для кішки блакитно-сірий.

Дізнайтеся також, чому кішки вранці лізуть нам в обличчя.

Крім того читайте, що насправді означає, коли кішка лягає вам на груди.

Читайте РБК-Україна в Google News
тварини