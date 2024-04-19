Читай - подорожуй. 5 міст у книжках сучасних українських авторів

Львів у цьому романі - не просто сцена. Це особливе місце, де шарами накопичується пам’ять, де запахами розмовляють історичні події і це зовсім не традиційні "кава й тістечка". Історія львів’ян, і "корінних" і "понаїхавших", застряглих у минулому чи перетворених досвідом на свідомих вільних українців, розказана через історію родини Ціликів. Історію кількох поколінь розповідає смішний пудель на ім’я Дом. Саме він і веде нас вулицями й площами старого міста аж до Високого Замку. Драматичний, щемливий, захопливий роман є зізнанням в любові рідному місту авторки та його людям.

Про київських відьом відомо давно, а от про втілення гріхів у людській подобі, які мешкають, ясна річ, у старому будинку у середмісті столиці, ви ще не чули. Отже, вісім жінок, кожна з яких втілює певний гріх, щовечора виходять на вулиці міста, щоб спокусити когось з киян чи "гостей столиці". Одного разу до їхніх рук потрапляє юнак, котрий у загадковій квартирі повинен буде здолати спокусу сімома смертними гріхами. Але все у гріхинь піде не за планом, адже коханню підвладні всі, і гріхи теж. Місто у цьому романі - таке, як ми і очікуємо від сюжету: антуражне та містичне.

Автор знає Рівне - місто своєї юності - досконало, тому читач ніби бачить на власні очі площі, і провулки, новобудови на місці старих будиночків. Колись в одному з них геніальний вчений створив прохід у щось на кшталт паралельного виміру. Але будиночок знесено, на його місці - типова багатоповерхівка з ліфтом. І ось у тому-то ліфті, знаючи певну комбінацію кнопок, звичайні восьмикласники переміщуються у те дивне місце, де, здається, немає жодних проблем. Бо місце те - мертве. І головне правило дорогою туди та звідти - не озиратися й мовчати. Неймовірний технотрилер на тлі абсолютної нормальності звичайного обласного центру.

"Amore" й "Morte" - "любов" і "смерть" італійською. Головна героїня роману - молода італійка Франческа, яка вирушає до екзотичного Донецька вчити російську мову. Спочатку місто здається непривітним та не приймає дівчину, яка вже готова повернутися до Італії. Але зустріч з Юрієм змінює все: Франческа закохується, знайомиться з українським Донецьком, боротьба за місто під час Євромайдану. У романі Донецьк - той, яким був до 2014-го року, та тим, яким він обов’язково стане, пройшовши крізь випробування та війну.

Одеса - це не тільки Ланжерон та Привоз. Це місто кінематографу, з яким пов’язані імена Олександра Довженка та Юрія Яновського. Отже, саме з несподіваної пропозиції знятися в експериментальному кіно починається незвична пригода богемного одеського молодика на ім’я Орест. Його захоплюють химерні стосунки, у яких сплітаються історії персонажів майбутнього фільму, їхніх прототипів і самих акторів. Простір, у якому розвивається сюжет, так само крихкий і мозаїчний, а проте, схоже, це і є Одеса з одним "с" - та інша Одеса, без накинутої їй радянською та пост-радянською поп-культурою машкари вічного дотепника-блазня й хвацького бандюка.