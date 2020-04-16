Чистый четверг 2020: красивые поздравления в картинках и открытках

Чистый четверг символизирует очищение души и тела накануне великого праздника - Пасхи
Чистый четверг 2020 по православному календарю украинцы отпразднуют 16 апреля - за три дня до Пасхи. Этот день также называют Великим Четвергом - он является очень важным на страстной неделе, когда все христиане очищаются душой и телом перед великим праздником. Красивые поздравления в стихах и прозе, картинках и открытках с Чистым четвергом 16 апреля - в материале Styler.
Именно в четверг, по библейскому преданию, Иисус Христос собрал своих апостолов на Тайной вечере, перед которой омыл им ноги. Этим он выразил свою любовь и смирение. А во время Вечери было установлено Таинство Евхаристии - Святого причастия. Иисус провел со своими учениками напутственную беседу и попрощался с ними. Той же ночью Христос был арестован и иудейские первосвященники вынесли ему смертный приговор.
Согласно многовековой традиции, на четвертый день Страстной недели христиане убираются в доме, моются и начинают готовить пасхальные блюда. Ну а пока что можно поздравить друзей, родных и близких красивыми открытками, стихами и прозой, которые мы вам приготовили.
Поздравления в стихах и открытки с Чистым четвергом
Поздравляю с Чистым четвергом!
Солнце улыбается лучисто,
Вымыто, протерто все кругом,
В комнатах предпразднично и чисто.
И чисты все помыслы твои,
И дела, и людям пожеланья,
Мира тебе, счастья и любви!
Бог вознаградит за все старанья!
***
С Чистым четвергом тебя,
Чистой будет пусть душа,
Убирайся, не ленись,
К чистоте всегда стремись!
В доме пусть живет добро,
Пусть все будет хорошо,
Благодати, красоты,
Праздник Светлый в дом впусти!
Желаю грехов очищения,
Тепла, доброты, просвещения.
Чтоб прочь грязь всегда уходила.
А в доме, душе чисто было.
Пусть этот четверг самый Чистый
Надежды свет дарит лучистый.
Чтоб жизнь стала лучше и краше.
Поступки - достойными ваши.
В доме церковные свечи,
Празднуем Чистый четверг.
Желаю вам в этот вечер
Счастья и мира для всех!
***
Да здравствует чистый четверг,
Пускай избавляет от хворей и бед,
Омойтесь водой, осененной добром,
И светлое счастье зайдет пусть же в дом!
Пусть мысли дурные утонут в воде,
Стремительной птицей летает в судьбе
Мечта долгожданная, желанье души,
И пусть будут радостны отныне все дни.
Желаем четверга чистейшего,
Чтоб настроение - бодрейшее,
Вокруг всегда друзья добрейшие,
Улыбки светятся милейшие!
Пускай уборка дарит радость
И укрепляет силу духа,
Исчезнут вмиг бардак и гадость,
Лишь благим мыслям внемлет ухо!
***
Выбрось хлам из дома, из души,
Освежи жилье свое и мысли.
Искупаться утром поспеши,
Ведь настал четверг сегодня чистый.
В этот день излечится болезнь,
Грех душевный смоется бесследно,
С верой искренней намного проще жизнь,
С верой всем спокойно и отрадно.
С Чистым четвергом сегодня
Я хочу поздравить вас,
Пожелаю мира в сердце,
Чистых помыслов сейчас.
Смоет пусть поток волшебный
Нынче боль, обиды, зло,
Только счастье будет в жизни
Пусть за все вам суждено.
***
Славный день стучится в дом:
С добрым, Чистым четвергом!
Нынче всюду - красота,
Воцарилась чистота!
Праздник тела и души -
С очищеньем поспеши!
Действует вода святая:
Все невзгоды пусть растают!
Только добрые приметы
Для божественного света:
Встать пораньше, умываться -
Счастья будет прибавляться!
Очисти душу ты и тело,
Пусть чистым будет ваше дело.
Водицей ты скорей облейся,
И целый год потом ты смейся.
Не знай проблем и злых недуг,
Чтоб радость была бы вокруг.
***
Сегодня поработаем мы со своей душой
Чтоб обрела она чистоту и покой.
Пусть сердце черствым не останется
В Чистый Четверг мы со злостью расстанемся!
Сегодня смоем святой водой грехи
Чтоб избавится от разочарований и тоски.
Чтобы Бог всегда пребывал в твоей жизни
Очищай свою душу и мысли!
Поздравления в прозе и красивые картинки с Чистым четвергом
Вот и наступил Чистый четверг - особенный день, когда наше тело и душа готовятся к большому и радостному православному празднику - к Пасхе Христовой! Пусть в этот день ваша душа навсегда очистится от тревоги, грусти, зависти и наполнится добром и любовью к людям! Пусть таким же чистым и красивым, как ваши помыслы, станет и ваш дом!
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Поздравляю всю твою семью с великим днем - Чистым четвергом! Пусть вместе со всем сором выйдут из вашего дома обиды и злые мысли, которые могли накопиться за год. Христос в этот день дал людям пример любви к ближнему и смирения, пусть же они воцарятся в вашей семье!
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В день Чистого четверга хочу пожелать Вам спокойствия в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с Вами будет вера в лучшее, надежда на процветание, радость от встречи с будущим.
Чистый четверг 2020 (фото: pixabay.com)
Поздравляю с чистым четвергом! Желаю чистоты везде: и в мыслях, и в доме, и в сердце! Пусть жизнь будет долгой и счастливой, а неудачи, огорчения и беды пусть всегда обходят стороной!
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Поздравляю с Чистым четвергом и желаю тебе света, любви и радости. Пусть твой дом и твои близкие всегда будут под защитой Господа и Ангелов. Желаю радости, умиротворения и благополучия.
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Сегодня пора сделать чистым сегодня свой дом, а также не менее важно - очистить от плохого свое сердце. Пусть будет поменьше печалей, а в сердце твоем навсегда останется чистый свет и умиротворение! Поздравляю с Чистым четвергом!
Чистый четверг 2020 (фото: pixabay.com)
Как первые цветы на деревьях, так и твои помыслы и дела пусть будут чистыми, добрыми, светлыми, ведь сегодня Чистый четверг - открой свое сердце и увидишь, что чудеса случаются!
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В чистый четверг желаю очистить душу и разум от всего, что плохое могло накопиться, забыть про все трудности, разломать стены тревог и печалей. Пусть с этого дня жизнь будет идти лишь верной дорогой, прямиком к счастью и любви.
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Пусть в Чистый четверг с самого утра в доме кипит работа, пусть выметаются веником ссоры и обиды, пусть уходят с крыльца все печали и тревоги, пусть со всей семьи смываются недуги и хвори. Желаю с доброй надеждой и чистой душой ждать светлого праздника Пасхи.
Видеопоздравления с Чистым четвергом
Поздравление с Чистым четвергом
Поздравление с Чистым четвергом
Отметим, что вся Страстная неделя, как и Пасха в Украине в этом году пройдет в условиях жесткого карантина.