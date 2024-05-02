Чистий четвер: в чому суть цього дня, що можна та не можна робити

2 травня християни східного обряду будуть святкувати четвертий день Страсного тижня, відомий як Чистий четвер.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Що треба зробити у Чистий четвер

У Великий четвер звичайно йдуть на службу до церкви, щоб сповідатися і прийняти причастя. Свічку, запалену в храмі, носять додому, стараючись не погасити її, оскільки, за віруванням, вона оберігає дім від пожежі та родину від хвороб.

Також у цей день звичайно готуються до Великодня: печуть паски, фарбують яйця, прибирають в домі та очищають тіло.

Коли ж купатися у Чистий четвер?

За старовинною традицією, це потрібно робити до сходу сонця, символічно змиваючи з себе гріхи, накопичені за рік. Так робили наші пращури у давнину.

Прикмети на Чистий четвер

хороші речі, якими не користувалися рік, потрібно віддати тому, кому вони потрібніші - добро повернеться сторицею;

якщо вмитися в Чистий четвер водою зі срібною монеткою або ложкою - матимеш міцне здоров'я і красу;

якщо скупатися до сходу сонця - то привернеш у життя удачу.

Що не можна робити у Чистий четвер?

У Чистий четвер важливо утриматися від пліток, сварок та лайки. За віруванням, якщо в цей день в родині спалахнуть конфлікти, то вони можуть тягнутися протягом усього року.

Також не рекомендується починати випікати паски до того, як весь будинок буде прибраний. Господиням дозволяється пекти паски та фарбувати яйця, коли буде встановлено порядок у квартирі.

У цей день також не їдять пасок; цю обрядову випічку подають лише на Великдень. Також триває Великий піст, тому слід дотримуватися обмежень у їжі.

Щодо фінансів, важливо пам'ятати, що у Чистий четвер не рекомендується ні позичати, ні позичати гроші, оскільки вважається, що це може забрати з собою достаток з дому.