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Чистый четверг: в чем суть этого дня, что можно и нельзя делать

Четверг 02 мая 2024 06:00
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Чистый четверг: в чем суть этого дня, что можно и нельзя делать Фото: 2 мая - Чистый четверг (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

2 мая христиане восточного обряда будут праздновать четвертый день Страстной недели, известный как Чистый четверг.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Что нужно сделать в Чистый четверг

В Великий четверг обычно идут на службу в церковь, чтобы исповедоваться и принять причастие. Свечу, зажженную в храме, носят домой, стараясь не погасить ее, поскольку, по верованию, она оберегает дом от пожара и семью от болезней.

Также в этот день обычно готовятся к Пасхе: пекут паски, красят яйца, убирают в доме и очищают тело.

Когда же купаться в Чистый четверг?

По старинной традиции это нужно делать до восхода солнца, символически смывая с себя грехи, накопленные за год. Так делали наши предки в прежние времена.

Приметы на Чистый четверг

  • хорошие вещи, которыми не пользовались год, нужно отдать тому, кому они нужнее - добро вернется сторицей;
  • если умыться в Чистый четверг водой с серебряной монеткой или ложкой - будешь иметь крепкое здоровье и красоту;
  • если искупаться к восходу солнца - то привлечешь в жизнь удачу.

Что нельзя делать в Чистый четверг?

В Чистый четверг важно воздержаться от сплетен, ссор и брани. Если в этот день в семье вспыхнут конфликты, то они могут тянуться в течение всего года.

Также не рекомендуется начинать выпекать паски до того, как весь дом будет убран. Хозяйкам разрешается печь паски и красить яйца, когда будет установлен порядок в квартире.

В этот день также не едят паску; эту обрядовую выпечку подают только на Пасху. Также продолжается Великий пост, поэтому следует соблюдать ограничения в пище.

Относительно финансов важно помнить, что в Чистый четверг не рекомендуется ни одалживать, ни одалживать деньги, поскольку считается, что это может унести с собой достаток из дома.

Читайте также, как правильно здороваться на Пасху.

Также мы объясняли, почему Пасху празднуют именно 5 мая.

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